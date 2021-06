[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 29일 대한민국6.25참전유공자회 서울특별시지부 중랑구지회(지회장 방희도) 주관으로 ‘6.25기념 참전유공자 위로연’을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 6.25 참전 호국영웅 90여 명을 모시고 나라를 위해 희생한 분들에 대한 존경과 감사의 마음을 전하는 시간을 가졌다.

류경기 중랑구청장은 “오늘날 대한민국의 눈부신 발전은 6.25 참전유공자들의 희생과 헌신이 있기에 가능했던 것”이라며 “앞으로도 보훈가족의 예우 및 복지 강화에 적극적으로 앞장서나가겠다”고 말했다.

