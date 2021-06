[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 성범죄 의혹을 받고 있는 양향자 국회의원 광주지역사무소 직원이 제명됐다.

더불어민주당 광주광역시당은 30일 윤리심판원 회의를 열고 당원 A씨를 제명했다고 밝혔다.

최근 양 의원의 외사촌 동생인 A씨는 사무소 여직원을 수개월에 걸쳐 성추행·성폭행을 가했다는 의혹이 제기됐다.

민주당 광주시당은 A씨의 성추행 사실 일부를 확인하고 이같은 결정을 내린 것으로 알려졌다.

양 의원은 A씨의 성비위 의혹이 제기되자마자 지역사무소 방문을 일체 금하고 직무배제 했으며 경찰 직접 고발했다.

한편 윤리심판원은 이날 임미란 광주시의원에게 '권익위 조사에 따른 이해관계 충돌의 건'으로 경고 조치했다.

임 의원은 자신이 운영하는 디자인업체가 광주시 산하기관과 불법 수의계약을 한 것이 드러나 광주시의회 윤리특위에서 공개 경고 징계를 받았은 바 있다.

