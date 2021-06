윤석열 "가족 관련 의혹 수사 의뢰 한다고 수사 하겠나"

30일 SBS 인터뷰서 수사기관 현실 개탄

추미애 전 장관과 갈등 아니다…추 전 장관이 부당하게 방해한 것

[아시아경제 박형수 기자] 윤석열 전 검찰총장은 본인과 가족을 둘러싼 의혹과 관련해 "합당한 근거가 있다고 판단하는 것에 대해 설명할 것"이라고 말했다.

윤 전 총장은 30일 SBS '8뉴스'에 출연해 "선출직 공직을 하겠다고 나선 사람이기 때문에 합당한 근거가 있는 것에 대해서는 팩트를 설명해야 할 것"이라고 밝혔다.

그는 수사 의뢰 계획이 있냐는 질문에는 "제가 지금 의뢰를 한다고 수사를 하겠나"라고 반문하며 "대한민국 수사기관의 현실을 지금 다 보지 않았나"고 꼬집었다. 그는 "의미는 없지만 어찌됐든 필요하면 법적 조치도 할 것"이라고 강조했다.

검찰이 진행 중인 수사에 대해서는 "저를 징계하고 제가 (검찰에서) 나오는 과정에서 이 정부하고 갈등을 빚었다"며 "사표를 낼 때까지 기간이 많았는데 그동안 뭘 했단 건지 참 개탄스럽다"고 말했다.

윤 전 총장은 국민의힘 입당에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "정권교체가 더 우선이고, 정권교체를 하는 데 국민의힘과 연대하는 것이 필요하다면 입당도 할 수 있는 문제"라고 했다. 아울러 "공정과 법치, 상식을 위반하는 행태에 대해 분노하고 외면하는 분들도 만나보고 정권교체 전략 문제는 그러고나서 결정해도 늦지 않겠다 생각한다"고 말했다.

추미애 전 법무부 장관과의 갈등에 대해 윤 전 총장은 "갈등이 아니다"라며 "본인이 자기 마음대로 한 거지 제가 그 분을 공격한 적이 없다"고 설명했다. 그는 "저는 그냥 제 일을 해왔고 그 분이 제가 하는 일을 부당하게 방해하면서 벌어진 일들"이라고 덧붙였다.

이재명 경기지사의 기본소득을 비롯한 보편복지에 대해서는 "보편복지는 서비스 복지로 현금복지는 정책 목표를 정해서 특정 대상을 상대로 아주 임팩트 있게 하는 것이 옳다는 게 학계의 정설"이라며 "세금을 거둬서 (하는) 기본소득 실험을 한 나라는 있지만 아직 그것을 제대로 하는 나라는 없는 것으로 알고 있다"고 말했다.

이어 "(이 지사가) 기본소득이 옳다고 만약에 판단한다면 선거 때까지 계속 주장하고 국민의 판단을 받아보는 게 좋지 않겠나 생각한다"고 주장했다.

윤 전 총장은 전날 대선 출마선언 기자회견과 관련해서는 "고개를 너무 좌우로 많이 돌리더라"라며 "공직에 있을 때도 주의를 많이 했는데 몇 달 만에 처음 하니까 그게 눈에 딱 들어오더라"고 전했다.

