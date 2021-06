[아시아경제 정동훈 기자] 술에 취한 여성을 성폭행하려던 한 TV 방송사 드라마 프리랜서 조연출이 경찰에 붙잡혔다.

30일 서울 중부경찰서에 따르면 전날 새벽 서울 중구의 한 모텔에서 만취한 여성을 상대로 성폭행을 시도한 혐의(준강간 미수 등)로 A(46)씨를 현행범 체포했다.

경찰은 피해자 지인이 '함께 술을 마시던 친구가 사라져 연락이 두절됐다'고 112에 신고하자, 피해자의 휴대전화 위치 추적 등 수색을 통해 중구의 한 모텔에서 A씨와 피해자를 발견했다.

A씨는 상가 주차장에서 피해자를 발견한 뒤 자신의 차에 태워 인근 모텔로 데려간 것으로 알려졌다. A씨는 한 방송사에서 방영 중인 경찰을 소재로 한 드라마의 프리랜서 조연출인 것으로 전해졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr