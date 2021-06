결혼 59주년 앞둔 노부부…'美 붕괴 아파트'서 함께 침대에 누운 채 참변

[아시아경제 박현주 기자] 58년을 해로한 미국의 한 노부부가 플로리다주의 12층 아파트 붕괴 참사의 잔해 속 침대에 나란히 누워 숨진 채로 발견됐다.

29일(현지 시각) 미 CBS 마이애미 등에 따르면 구조 당국은 지난 24∼25일 마이애미데이드 카운티 서프사이드 지역의 무너진 아파트 '챔플레인 타워' 잔해 속에서 안토니오 로자노(82)와 아내 글래디스(80)의 시신을 수습했다.

노부부의 아들 세르히오는 "두 사람이 발견 당시 함께 누워있었다는 사실을 전달받았다"면서 "다음 달 부모님의 결혼 59주년을 축하하는 모임 대신 장례식을 준비하게 됐다"고 슬픔을 표했다.

이들 부부는 12살 때 쿠바에서 처음 만나 마이애미로 옮겨온 후인 1960년 초 결혼해 두 자녀를 낳았다. 고향쪽 해변을 보며 살고 싶다는 소원에 최근까지 이 아파트의 9층에 살았다.

세르히오는 "생전 두 사람이 '서로가 먼저 죽으면 어떡하냐'고 걱정 섞인 농담을 주고받았다"며 "아버지는 '계란프라이도 못 만든다. 당신이 죽으면 나도 죽을 것'이라고 말했고 어머니는 '각종 요금 내는 법을 모른다'고 말하곤 했다"고 전했다.

이어 "당시는 부모님께 '제가 해드리겠다'고 했지만 결국 두 분이 함께 돌아가셨다"고 말했다.

그는 "가족들이 매우 힘들어하고 있지만 두 사람이 마지막까지 함께였다는 사실에 위로받고 있다"며 "부모님은 정말 멋진 분들이었다"고 회상했다.

세르히오는 해당 아파트가 무너지기 전날 저녁 부모님 집에서 식사한 뒤 두 구획 건너편에 있는 '챔플레인 이스트'의 자택으로 돌아갔다고 당시를 떠올렸다.

그는 "(아파트가 무너졌을 당시) 토네이도가 닥친 줄 알았다. 문을 열어 보고서는 아내에게 '건물이 없어졌다'고 외쳤다"면서 "아내가 '무슨 뜻이냐'고 물었고 나는 '우리 부모님이 계신 아파트가 없다'고 답했다"고 전했다.

그는 "아침에 일찍 일어나야 해서 어머니를 안아주고 아버지와 인사한 뒤 나왔는데 그게 마지막이 될 줄은 상상도 못 했다"며 "우리집에서 부모님 집의 주방을 볼 수 있었다. 어머니가 요리하거나 아버지가 앉아있는 모습을 더는 볼 수 없게 됐다"고 슬퍼했다.

미 당국에 따르면 이날 기준 확인된 사망자는 11명으로 생사가 확인되지 않은 실종자는 약 150명에 달하는 상황이다.

