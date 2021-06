30일(현지시간) ADP 고용보고서 발표

[아시아경제 차민영 기자] 미국의 6월 비농업 부문 고용자 수 증가치가 예상치를 상회한 69만2000명으로 집계됐다.

30일(현지시간) 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 고용보고서에 따르면 미국의 이달 비농업 부문 고용자 수 증가치는 69만2000명으로 예상치 60만명을 웃돌았다. 5월 증가치(97만8000명)보다는 28만여명 줄어든 규모다.

ADP 보고서는 미국 노동 시장을 판단하는 중요한 척도다. 연방준비제도(Fed)는 대규모 채권 매수 프로그램을 통제하거나 금리를 인상하기 전 노동시장의 확실한 개선이 필요하다고 분명히 밝혔다.

