[아시아경제 박형수 기자] 최종건 외교부 1차관은 30일 코로나19 대응을 위한 7개국 외교차관 유선협의에 참여해 국가별 백신 격차 해소를 위한 공급과 배분 문제 등을 논의했다.

한국과 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 베트남, 인도 등 7개국 외교차관은 지난해 3월 처음 협의를 한 이후로 전화와 화상연결 등을 통해 협의하고 있다. 이번이 17번째다.

외교차관은 협의에서 코로나19 대응을 위한 각국의 우선 과제와 주요 7개국(G7) 정상회의 관심 분야, 코로나19 이후 경제 회복 방안 등에 관한 의견을 교환했다.

최 차관은 국내 코로나19 상황과 평가, 한국 정부의 백신 접종 현황과 목표, 국제사회에 대한 백신 기여 계획 등을 설명했다.

최 차관은 일본의 모리 다케오(森健良) 외무성 사무차관이 7개국 외교차관 유선협의에 처음 참석한 것을 환영했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr