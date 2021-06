동아제약 ‘셀파렉스’ 잠실 에비뉴엘 입점… 맞춤형 건강기능식품 눈길

김우빈이 선택한 동아제약의 선택형 맞춤 건강기능식품 브랜드 셀파렉스가 잠실 에비뉴엘 온앤더뷰티에 입점했다.

지난해 동아제약에서 런칭한 건강기능식품 셀파렉스는 연령대와 성별에 따라 자신의 건강 상태에 맞추어 스스로 선택할 수 있는 맞춤형 건강기능식품이다.

또한, 입점 기념 할인행사로 7월 30일까지 최대 50% 할인과 더불어 3만원 이상 구매시 셀파렉스 장 솔루션 본품 1ea를 사은품으로 증정한다.

셀파렉스는 미네랄과 비타민, 현대인들에게 부족하기 쉬운 필수아미노산과 스트레스 관리에 필요한 테아닌까지 빠짐없이 설계한 에센셜 라인(포우먼, 포맨, 포우먼 50+, 포맨 50+) 4종과 현대인의 라이프스타일과 식습관에 맞추어 기능별 필요성분을 배합한 솔루션 라인 11종을 갖췄다.

세련된 브랜드 이미지에 걸맞은 김우빈을 모델로 발탁해 홍보를 진행하고 있다.

셀파렉스 관계자는 “이번 잠실 온앤더뷰티에 입점으로 셀파렉스를 고객에게 더욱 가깝게 선보이게 됐다”라며, “자신의 건강상태에 맞춘 건강기능식품을 만나보시길 바란다”라고 전했다.

동아제약 셀파렉스와 관련한 자세한 사항은 공식 홈페이지 디몰을 통해 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr