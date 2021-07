[시시비비] 디지털 금융 법제, 업그레이드해야

최근 2년째 계속되는 코로나19에 따른 온라인 거래 선호 경향, 금융회사의 재택·유연 근무 확대 등은 금융의 비대면화, 디지털화 경향을 심화시키고 있다. 이제 스마트폰 하나로 결제, 송금은 물론 예적금, 보험, 증권 가입 등 거의 모든 금융 거래가 가능해지고 있다. 이처럼 정보통신 네트워크, 스마트폰, 빅데이터, 인공지능(AI) 기술이 금융산업에 활용되면서 금융 상품 및 서비스 거래가 디지털화·비대면화하는 현상을 디지털 금융이라고 한다.

이런 디지털 금융과 관련된 법제가 2006년 제정된 전자금융거래법이다. 전자금융이라는 표현을 통해 알 수 있듯 동법은 스마트폰이 생기기 훨씬 전에 만들어진 법으로 주로 기존 금융기관의 전자적인 거래를 법제도적으로 지원하기 위한 것이었다. 그러나 동법은 간편송금, 간편결제 등 오픈뱅킹의 도입, 네이버·카카오 등 이용자 및 빅데이터를 기반으로 하는 대형 금융 플랫폼의 등장, 기존 금융권의 디지털화 촉진 등 4차 산업혁명의 거대한 흐름을 뒷받침하지 못하는 아날로그식 규제에 머물러 있다.

이에 지난해 11월 지급결제산업을 혁신하고 디지털 금융의 이용 규모 확대에 따른 이용자 보호와 금융보안을 강화하는 내용을 담은 전자금융거래법 개정안이 발의됐지만 아직 국회의 문턱을 넘지 못하고 있다. 여기에는 다음 몇 가지 이슈가 있다.

첫째, 기존 금융권과 핀테크·금융 플랫폼 간의 시각 차이가 있다. 기존 금융권은 법이 개정되면 빅테크와 같은 비금융사업자가 소액 후불 결제와 계좌 개설, 선불 지급을 할 수 있어 기존의 은행, 카드 등 금융사들과 비슷한 업무를 하게 되나 기존의 금융기관이 받던 규제는 받지 않아 동일행위 동일규제 원칙에 위반된다고 한다. 그러나 마이페이먼트, 스몰 라이선스(Small License) 도입 등을 통해 혁신적 아이디어에 기반한 핀테크 기업의 창업이 활발해지고 이들이 글로벌 수준의 디지털 금융 유니콘으로 성장하도록 기회의 사다리를 제공하는 것은 정부 본연의 혁신정책이라는 점을 고려할 필요가 있다. 또한 카드사의 계좌 개설 허용, 빅테크의 금융소비자보호법 적용 등 규제 형평도 고려하고 있음을 참고할 필요가 있다.

둘째, 빅테크의 외부청산 의무화 이슈다. 은행과 달리 빅테크를 통한 거래는 외부 기관(금융결제원)을 통한 청산 절차를 거치지 않기 때문에 고객이 빅테크에 맡긴 선불충전금이 실제로 어떻게 사용되고 처리됐는지 확인할 수 없다는 문제를 해소하고자 동 규제가 도입됐다. 이에 대해 한국은행의 고유 기능인 지급결제제도를 침해하는 것은 물론 고객의 결제정보가 집적되면서 빅브라더 문제가 생길 수 있다는 비판이 있다. 그러나 빅테크도 금융 안정과 소비자 보호의 조화를 위한 안전장치로서 외부청산이 필요하다고 봐야 하나 그렇다고 은행과 같은 규제를 도입하면 혁신을 저해할 수 있기 때문에 외부청산이 절충적인 선택이라고 할 수 있다. 또한 빅테크의 외부청산 의무화는 궁극적인 소비자 보호나 편익 차원에서 현재의 개인정보 보호와의 갈등을 용인할 수 있는 사안이라고 볼 수 있다.

그간 금융부문은 어떤 분야보다 모범적으로 혁신지원과 규제개혁을 통해 소비자 편익을 확대해왔다. 이는 기존 금융권의 이해와 자기혁신 노력, 핀테크 기업의 혁신 노력, 규제 샌드박스 등 정부의 유연한 규제완화 정책의 합작품이라고 할 수 있다. 첫 술에 배부를 수 없다는 속담이 있다. 소모적인 긴 논란으로 큰 흐름을 놓치지 말고 양보와 이해를 통해 조속히 디지털 금융 법제가 마련되기를 기대한다.

이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수·기술법정책센터장

최동현 기자 nell@asiae.co.kr