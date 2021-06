오마뎅, 마켓컬리 대한민국 동행세일 참여

오마뎅 신제품 볼어묵 2종등 전제품 대한민국 동행세일

우리아이의 건강한 간식 오마뎅이 마켓컬리에서 진행하는 대한민국 동행세일에 참여했다.

오마뎅은 온라인 장보기 서비스 마켓컬리에 입점하여 고객 분들의 많은 관심과 사랑을 받고 있다. 첫 진출 후 신제품 볼어묵 2종, 모듬어묵탕550g 등 다양한 제품을 출시하여 빠르게 변화하는 시장에 발맞추고 있으며 고객 성원에 힘입어 마켓컬리에서 진행하는 대한민국 동행세일에 참여하기로 했다. 이번 대한민국 동행세일 일정은 지난 24일 시작해 7월11일까지 진행한다.

오마뎅 관계자는 “이번 마켓컬리에서 진행하는 대한민국 동행세일에 참여하게 되여 감사의 말씀드리며 고객 분들의 많은 사랑과 관심을 부탁 드린다”고 전했다.

한편, 오마뎅이 마켓컬리에서 출시한 신제품 순살볼과 고추볼은 기존 파어묵에 대한 고객분들의 요청으로 다양한 반찬 제품을 고민 중 개발된 제품으로 첫 출시 후 지금까지 큰 인기를 끌고 있다.

