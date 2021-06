청신호 명동, 신혼·예비부부 위한 ‘부부, 근(?) 손실 방지 패키지’ 특강 성료

‘서로를 잃지 않기 위한’ 다섯 테마의 신혼부부 시리즈 특강…‘혼자서만 속 태우는 신혼 고민’ 해소로 참여 만족도 높아

더 ‘잘 살고’ 싶은 청년들이 모여 주거 문화를 경험하고 주거 의제를 논의하는 커뮤니티 공간 '청신호 명동'이 지난 5월 20일부터 1달여 간 진행한 신혼부부, 예비부부 대상 온라인 특강 ‘부부, 근(?)손실 방지 패키지’가 성황리에 종료되었다.

‘부부, 근(?)손실 방지 패키지’는 강의명처럼, 결혼생활에서 발생하는 갈등 속에서 ‘서로(? : 서로 근)를 잃지 않으면서 함께 잘 사는 가이드’를 제시하는 시리즈 특강이다. 강의의 주제는 처음으로 함께 살게 된 신혼부부가 겪기 쉬운 일상적인 고민에 맞춰 소통, 성, 생활, 플랜테리어, 재무 총 다섯 가지 테마로 구성되었다. 지난 5월 ‘소통’ 편으로 시작된 특강은 이달 24일 마지막 <재무>편 강좌까지 총 250여 명의 참여 속에 마무리되었다.

특히 이번 특강은 신혼부부의 일상을 관통하는 주제선정으로 참여자의 많은 공감을 얻었다. 누구나 있지만, 친한 이들에게도 터놓기 힘든 성생활 고민, 연애 시기와는 달리 풀어내기 어려워진 소통의 고민 등 새내기 부부의 숨은 고민을 콕콕 짚어내는 강좌에 참여자들도 높은 관심을 보였다. 그 결과 개인차가 많이 나타날 수 있는 주제에도 불구하고 사후 설문조사에서 89% 이상의 높은 강의 만족도를 기록했다.

가장 호응이 높았던 강의는 ‘플랜테리어’ 편이었다. 강사는 환경 친화적 라이프스타일 브랜드 ‘더 리빙팩토리’의 대표이자, 다수의 플랜테리어 저작으로 유명한 정재경 작가로, 작은 화분 하나만으로도 집안에 새로운 활력과 분위기를 선사하는 다양한 플랜테리어 팁을 소개했다. 특히 저렴한 비용으로도 다양하고 새로운 변화를 줄 수 있다는 점에 참가자들의 공감도가 높았고, 본 강의 시간이 끝나고도 질의가 오랫동안 계속되는 등 열띤 분위기가 이어졌다.

정재경 작가를 비롯한 다수 유명 강사진 참여 소식도 참가자들의 관심을 끌었다. 첫 강좌인 ‘소통’ 편은 여러 방송 프로그램 출연으로 잘 알려진 관계 전문가 좋은연애연구소 김지윤 소장이 맡았고, ‘성’과 ‘생활’ 편은 성평등활동가 모임 ‘모들’의 이성경 대표가 진행하여 많은 호응과 참여를 이끌어냈다.

이번 특강 이전에도 청신호 명동은 신혼부부 자산관리 및 법률상담 프로그램, 다양한 신혼생활 팁 카드뉴스 등 다양한 신혼부부 콘텐츠를 운영해왔다. ‘부부, 근(?)손실 방지 패키지’라는 한 단계 큰 규모의 신혼부부 프로그램 운영사례를 쌓은 만큼, 청신호 명동에서는 앞으로 신혼부부를 위한 커뮤니티 프로그램 비중을 더욱 키워갈 계획이다.

청신호 명동 김종빈 센터장은 “’서로 독립된 삶을 살아가다 처음으로 함께 살게 된 신혼부부에게는 일상의 모든 것이 새로운 도전이지만, 이런 고민을 시원하게 해결해 줄 멘토나 프로그램은 참 찾기 힘들다”며, “어려운 시대를 살아가는 청년이자 세상에서 가장 작은 공동체인 신혼부부가 더 잘 살 수 있도록, 청신호 명동에서는 더 좋은 프로그램을 계속 선보이겠다”고 말했다.

청신호 명동은 사회혁신기업 더함이 서울주택도시공사(SH)로부터 위탁 받아 운영하고 있는 청년 공간으로 청신호(청년과 신혼부부를 위한 공공임대주택 브랜드) 홍보관과 청년들의 커뮤니티 공간으로 운영되고 있다. ‘새로운 주거문화를 경험하고 주거의제를 고민하는 공간’으로 주거의제/문화 프로그램, 주거/법률 상담, 공간 대관, 영상크리에이터 운영 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr