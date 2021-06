임실군, 민선 7기 3년 ‘사계절 관광·축제’ 메카 도약

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자]=전북 임실군이 민선 7기 3년 차에 섬진강 르네상스 시대를 가시화하며 사계절 관광·축제의 메카로 도약하고 있다.

30일 군에 따르면 지난 2018년 민선 7기가 출범한 이후 5000억원 예산시대를 열고 옥정호 등 사계절 관광을 이끌 미래신성장 사업집중 발굴, 생활SOC사업 확대 등 가시적인 성과를 이뤄냈다.

지난해 최종예산은 5131억원으로 역대 최초로 5000억원 예산시대를 열었다.

심민 군수가 처음 취임했던 지난 2014년의 2886억원과 비교했을 때 77.8%가 증가한 놀라운 성과이며 취임과 동시에 국가예산확보를 위해 직접 중앙부처를 오가며 설득하고 각종 공모사업에도 전략적으로 대응하는 등 부단히 노력해 온 결과다.

300억원대 노후상수관망 정비사업과 풍수해위험 생활지구 사업비 등 굵직한 대형사업을 따냈고 종합체육관 건립(150억원)과 임실치즈역사문화관(80억원) 등도 예산을 대거 확보했다.

코로나19 위기 속에서도 농촌협약 시범사업(500억원), 오수면 행복누리원 건립(100억원), 오수 도시재생 인정사업(80억원) 등 굵직한 공모사업도 선정됐다.

전북의 보물 섬진강 옥정호를 중심으로 미래신성장 주력사업을 집중 발굴했다.

제1기 섬진강 에코뮤지엄 조성사업에 이어 제2기 섬진강에코뮤지엄 조성(250억원)은 지난달에 지방재정중앙투자심사가 통과되면서 개발에 탄력을 받게 됐다.

총 길이 410m의 붕어섬 출렁다리는 올 연말 준공을 목표로 공사가 한창 진행 중이며 스카이워크, 운암교 캠핑장 등 옥정호 권역 생태관광 개발의 완성도가 구축될 전망이다.

고려와 조선의 건국 설화를 품은 성수산은 왕의 숲 생태관광지 조성과 태조 희망의 숲 조성, 산림레포츠시설 조성 등 치유의 숲 성수산으로 새롭게 거듭나고 있다.

반려동물산업 거점 육성과 관련 현재 오수의견관광지 근처에 오수 펫 추모공원(50억원)이 건립됐으며 반려동물 지원센터(80억원) 건립이 진행 중이다.

민선 6기 처음 개최된 임실N치즈축제는 4년 연속 전북도 ‘최우수 축제’에 선정됐으며 문화체육관광부 ‘2018 유망축제’와 ‘2019 우수축제’에 선정, ‘2020 ~ 2022 문화관광축제’에 지정됐다.

제2기 동부권식품클러스터(165억원)와 임실N치즈 6차산업화지구(30억원)를 구축하고 임실N치즈 농촌테마공원(97억원) 등 임실N치즈산업 신성장 동력도 확보했다.

심민 군수는 “붕어섬 출렁다리 등 섬진강 르네상스 시대를 활짝 열어 옥정호와 임실N치즈, 성수산, 오수의견관광지를 잇는 사계절 관광 임실군을 만들겠다”며 “앞으로 남은 1년도 군민에게 희망을 안겨드리는 군정 운영에 매진하겠다”고 말했다.

