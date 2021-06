환경부 "대기·수질·토양서 다이옥신 등 잔류성유기오염물질 지속감소세"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 최근 11년 간 우리나라의 잔류성유기오염물질(POPs) 23종의 농도가 지속적으로 감소한 것으로 나타났다.

환경부는 2008년부터 2018년까지 대기와 수질, 토양, 퇴적물 내 잔류성유기오염물질 농도를 측정한 결과를 담은 '잔류성유기오염물질 환경 모니터링 백서'를 다음달 1일 발간한다고 30일 밝혔다.

환경부는 2007년 1월 우리나라 정부가 스톡홀름협약에 가입함에 따라 협약이행 효과를 확인하기 위해 다이옥신 등 협약에 등재된 잔류성유기오염물질 23종의 농도 측정을 시작했다.

측정 결과 대기 등 모든 매체에서 잔류성유기오염물질의 농도가 매년 감소 추세를 보였다. 알드린과 디엘드린, 엔드린, 톡사펜 등 농약류 중 13종은 대기, 토양, 수질, 퇴적물에서 매년 감소추세를 보이거나 극미량 또는 불검출됐다.

1970년대부터 국제사회에서 사용이 금지된 살충제 디디티(DDT)는 대기와 수질, 토양, 퇴적물 모든 매체에서 점차 감소하는 추세를 보였다. 2015년도부터 2018년까지 토양 중 검출농도는 0.678~2.098ng/g으로 중국( 21.41~162ng/g)과 미국(평균 53.7ng/g), 캐나다(1~18ng/g) 등과 비교할 때 낮은 수준으로 나타났다.

산업공정에서 부산물로 발생하는 다이옥신(퓨란)도 대기, 수질, 토양, 퇴적물 내에서 매년 감소추세를 보였다. 특히 대기 중 다이옥신 농도는 2008년 0.028pg I-TEQ/S㎥에서 2018년 0.006pg I-TEQ/S㎥로 79% 감소했다. 2018년 다이옥신 검출농도는 대기 환경기준인 0.6pg I-TEQ/S㎥ 보다 100배 낮은 농도다. 이는 일본과 홍콩에서 조사된 농도 수준과 비슷하고 중국보다 낮았다.

박용규 환경부 환경보건정책국장은 "앞으로 잔류성유기오염물질의 농도 측정을 대기 등 기존 환경매체뿐만 아니라 동식물, 인체까지 확대할 계획"이라고 말했다. 환경부는 잔류성유기오염물질 환경 모니터링 백서를 관계기관 등에 배포할 예정이다. 백서는 환경부 홈페이지에서 확인할 수 있다.

