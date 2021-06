G마켓·옥션, ‘테팔’ 브랜드위크…"오늘 주문 내일 도착"

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 다음달 11일까지 테팔과 ‘브랜드위크’를 진행한다고 30일 밝혔다.

오늘 주문하면 내일 도착하는 스마일배송 전용 상품을 대거 선보이고, 인기 상품을 최대 25% 할인가에 판매한다. 대표 상품으로 테팔의 믹서기 블렌드포스, 무선주전자 세이트투터치, 에어포스 라이트 무선청소기 등을 판매한다.

할인쿠폰은 매일 26장씩 풍성하게 제공한다. 스마일배송 전용 15% 할인쿠폰을 G마켓과 옥션 각 채널 별로 매일 10장씩 제공한다. 1만원 이상 구매 시 최대 30만원까지 할인 가능하다. 여기에 테팔 브랜드 전용 10% 중복쿠폰도 채널 별 매일 3장씩 제공한다. 해당 쿠폰은 최대 10만원까지 중복 할인된다.

이베이코리아 관계자는 “코로나19로 주방 및 생활가전의 수요가 더욱 높아지고 있어 인기 브랜드 테팔과 함께 이번 행사를 진행하게 됐다”며 “특히 품목이 다양하고 생활밀착형인 상품군의 성격을 반영해 빠른배송 전용 상품을 선보이고, 할인쿠폰도 다량 제공하는 등 알찬 혜택을 선보인다”고 말했다.

