[아시아경제 박종일 기자]◆서울 종로구 ▲행정국장 김천호 ▲복지경제국장 정욱성 ▲건설교통국장 김남선 ▲세무2과장 안영미

▲청소행정과장 고동석 ▲문화과장 차승철 ▲홍보전산과장 소명훈 ▲교육과장 박숙경 ▲민원여권과장 신현득 ▲보육지원과장 정충영 ▲일자리경제과장 최정아 ▲건설관리과장 최중련 ▲교통행정과장 조은실 ▲삼청동장 방인석 ▲부암동장 김태범 ▲종로1,2,3,4가동장 안문규 ▲이화동장 이규동 ▲교남동장 직무대리 박상근 ▲창신제3동장 직무대리 조상현 ▲창신제2동장 직무대리 전경표

박종일 기자 dream@asiae.co.kr