[포토]오승록 노원구청장, 수락산 당고개공원 정비사업 주민설명회 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 29일 오후 4시 당고개공원(상계동 113-2번지) 내 야외무대에서 실시된 수락산 당고개공원 정비사업 주민설명회에 참석했다.

이번 설명회는 공사 시행 전 주민들에게 사업 취지와 방향을 설명하고 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

정비사업은 면적 1만4300㎡ 규모의 당고개공원을 사업비 16억원을 투입해 화장실 및 관리사무소를 재배치, 순환산책로 및 잔디마당 조성, 노후시설물 교체 등을 추진할 계획이다.

이날 설명회는 거리두기, 체온측정 등 코로나19 방역 사항을 준수하며 진행, 오승록 구청장을 비롯한 주요내빈 및 인근 주민 등이 참석한 가운데 내빈소개, 인사말, 설계(안)설명, 주민 의견수렴 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “지역에 관심을 가지고 의견을 제시하기 참석해 주신 주민분들에게 감사하다”면서 “오늘 주신 의견은 설계에 최대한 반영해 상계근린공원이 주민들의 편안한 휴식처로 재탄생할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr