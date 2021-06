美 주택값 30년만의 급등세‥4월 14.6% 상승

S&P 케이스 실러 전국 주택 가격 지수 급등

20개 주요도시는 14.9% 올라 예상치 초과

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 4월 주택가격이 1년 전에 비해 14.6%나 상승했다. 30년 사이 최대의 이상 급등이라는 평가가 나오는 가운데 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소(테이퍼링)에 대한 논란도 더욱 커질 전망이다.

29일(현지시간) 발표된 S&P500 코어로직 케이스·실러 전미 주택가격 지수는 14.6%가 올랐다. 이는 전달의 13.3% 증가와 비교해 상승 폭이 더 커진 것이다. 미국의 집값은 11개월 연속 상승했다.

20개 주요 도시의 집값은 상승 폭이 더 커 14.9%의 증가율을 기록했다. 이는 시장전문가 예상치 14.5% 증가를 뛰어넘는 수준이다.

야후파이낸스는 주택가격이 30년 만에 최대폭으로 상승했다고 전했다.

도시별로는 피닉스, 샌디에고, 시애틀이 20% 이상 상승률을 보였다. 피닉스는 상승률이 22.3%에 달했다.

에릭 로젠그렌 보스턴 연방준비은행 총재는 지난주 "주택 가격 상승을 우려하고 있지만 부동산 시장이 지금 추락할 것 같지는 않다"라고 예상한 바 있다.

주택가격 상승은 Fed의 테이퍼링을 불러올 가능성이 제기된다.

하루 전 월스트리트저널(WSJ)은 Fed가 매월 400억달러에 달하는 주택담보부증권(MBS) 매입을 먼저 축소한 후 800억달러 규모의 국채 매입을 축소하는 2단계 테이퍼링을 준비 중이라고 보도했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr