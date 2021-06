경찰, 윤석열 前 대변인 '금품수수' 입건

[아시아경제 정동훈 기자] 현직 부장검사의 금품 수수 의혹을 수사 중인 경찰이 윤석열 전 검찰총장의 대변인을 지냈던 이동훈 전 조선일보 논설위원을 포함한 일부 언론인을 금품수수 혐의로 함께 입건한 것으로 확인됐다.

29일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 강력범죄수사대는 수산업자 A씨로부터 수백만원 상당의 금품을 수수한 혐의로 윤 전 총장 측 이 전 대변인을 입건해 수사하고 있다. A씨는 야권 유력 정치인의 친형에게 거액의 사기를 친 혐의로 구속된 상태다. 경찰은 A씨로부터 이 전 대변인에게 고가의 골프채를 건넸다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 경찰은 유력 방송사와 일간지 기자 2명의 금품수수 혐의도 포착해 수사를 확대하고 있다.

앞서 경찰은 지난 23일 서울남부지검 소속 B부장검사 사무실 등을 압수수색했다. 경찰은 압수수색 영장에서 B부장검사를 ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률’(청탁금지법) 위반 혐의를 받는 피의자로 적시한 것으로 알려졌다. 해당 부장검사는 경찰이 검찰에 수사개시를 통보한 뒤인 지난 25일 단행된 검찰 중간간부 인사에서 지방 소재 검찰청 부부장검사로 좌천됐다.

