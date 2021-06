[아시아경제 오주연 기자] 외교부는 다음달 2일부터 4일까지 미국 독립기념일 연휴 기간 해운대에서 주한미군 등의 소란 행위를 막기 위한 한미 합동단속에 참여한다고 29일 밝혔다.

이번 단속에는 경찰과 미 헌병대, 부산시, 해운대구 관계자가 참여하며 외교부에서는 주한미군지위협정(SOFA) 담당 과장 등 4명이 배치돼 지원 활동을 한다.

현장에서는 마스크 미착용과 야간 취식, 폭죽, 주취 소란, 흡연 등을 단속하게 된다.

외교부가 주한미군 관련 현장 단속에 나서기는 2011년 서울 이태원에서 합동 순찰에 참여한 이후 10년 만이다.

외교부 당국자는 단속에 함께하는 배경에 대해 "합동 순찰은 SOFA 규정에 기반해 이뤄지는 것으로, 외교부는 주한미군의 카운터파트로 나가는 것"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr