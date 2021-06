터키, 인도 등 6개국서 온 여행객 입국금지…'델타 변이 차단'

[아시아경제 이기민 기자] 터키가 코로나19 확산을 막기 위해 인도 등 6개국에서 출국한 여행객의 입국을 금지하기로 했다.

터키 내무부는 29일(현지시간) 코로나19 변이 바이러스가 확산 중인 인도, 브라질, 남아프리카공화국, 네팔, 스리랑카, 방글라데시로부터 입국을 다음 달 1일부터 금지한다고 밝혔다. 이들 6개국의 입국 금지는 별도 조치가 있을 때까지 유효하다.

다른 국가에서 터키로 입국하더라도 14일 내 이들 6개국을 방문한 적이 있으면 터키 입국 72시간 내 발급받은 코로나19 음성 확인서를 제출해야 하며, 입국 후 14일간 격리해야 한다.

내무부는 이번 조치는 기존 코로나19보다 전염력이 강한 변이 바이러스의 확산을 차단하기 위한 것이라고 설명했다.

특히 터키 정부는 영국발 알파 변이보다 전염력이 60% 이상 강한 것으로 알려진 델타(인도) 변이의 확산을 주시하고 있다.

터키 보건부는 지난 25일 전체 81개 주 가운데 16개 주에서 델타 변이 134건이 발견됐다고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr