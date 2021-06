이철우 지사, “뉴노멀 시대 해양산업 위기이자 기회”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 이철우 경북도지사는 29일 영덕군청 회의실에서 이희진 영덕군수, 영덕지역의 해양산업 분야 대표와 기관·사회단체장 등 40여 명이 참석한 가운데 ‘경북 해양산업 기(氣) 확실히 살리자’라는 주제로 열띤 토론을 펼쳤다.

이 지사는 "앞으로 놀고먹고 즐기는 산업을 발전시켜야 한다. 영덕을 중심으로 동해안의 해양관광자원은 천혜의 자원이고 미래의 먹거리"라며 "이들을 혁신적인 아이디어로 발전시키면 청년들이 지역을 떠나지 않고 돌아올 것"이라고 말했다.

이어 “코로나19 이후 뉴노멀 시대에 해양산업 분야에서 치유·스포츠 레저 등 소규모 체험형 해양관광의 새로운 가능성이 열리고 있고, 온라인 수산물 시장이 급성장하고 있다"며 "급변하는 해양산업 분야의 소비트렌드를 선점하기 위해서는 혁신적인 아이디어와 과감한 변화가 필요하다”라고 강조했다.

그러면서 “경북도는 해양산업 관련 대학, 연구기관, 기업과의 원팀 공동운영체제로 전환해 창의적 연구 역량을 행정에 융합하고 새로운 미래 신성장 사업을 발굴하는 등 해양산업 분야의 새로운 길을 개척해 나가겠다”고 말했다.

이 지사가 직접 주재하여 진행한 ‘민생 애로사항 건의 및 답변의 시간’에는 코로나19로 인해 방문객 및 매출이 급감하여 어려움을 겪고 있는 지역의 해양관광업, 수산물 가공·판매업 종사자들의 애로사항 건의가 이어졌고, 도지사와 관련 전문가들은 현장에서 격의 없이 소통하며 애로사항을 하나하나 들었다.

이 지사는 "수산식품 거점 단지 조성을 위해 총사업비 450억원 규모의 경북 ‘수산식품 수출가공클러스터’를 추진하여 수산식품 공동브랜드 개발, 기업 해외규격인증 획득 및 수출활동 지원 등에 소홀함이 없도록 조치하겠다"고 밝혔다.

이어 "해안트레킹 관광코스인 기존 해안누리길(약 39km)을 해파랑길(경주~울진, 약 290km)로 확대할 계획이며, 다양한 채널을 통한 동해안 트레킹 코스 홍보활동으로 해양레저관광 신규수요 창출에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

또 "어업인 소득향상을 위해 도내 18개 소규모 어항의 시설 보강은 물론 레저 항, 적치장, 복합공간 등 지역 여건 및 수요를 적극 반영하여 어업인 소득향상 및 생활환경 개선을 위해 적극 노력하겠다"고 약속했다.

이번 간담회는 앞서 영천, 경산, 구미, 포항, 청송, 칠곡 등에 이어 열여섯 번째 열리는 현장 간담회이다. 매주 시·군을 도는 '새바람 행복 버스' 현장 순회간담회는 코로나19가 종식될 때까지 계속된다.

