남아공, 사상 첫 전직 대통령 실형 선고…'법정 모독 혐의'

[아시아경제 이기민 기자] 남아프리카공화국 헌법재판소가 29일(현지시간) 반부패 위원회 출석을 거부해온 제이콥 주마 전 대통령에 대해 법정 모독 혐의로 15개월 형을 선고했다고 현지 매체가 보도했다.

시시 캄페페 수석 헌법재판관 대행은 "주마 전 대통령이 법정을 모독했음에 의심할 여지가 없다"고 유죄 판결을 내리고 집행유예가 없는 실형을 선고했다. 이에 따라 주마 전 대통령은 5일 안에 경찰에 출석해야 한다.

남아공에서 전직 대통령이 실형 선고를 받은 것은 이번이 처음이다. 79세인 주마 전 대통령은 재임 기간(2009∼2018) 벌어진 광범위한 부패 연루 혐의를 조사하는 '존도 위원회'의 출석을 지난 2월부터 거부해왔다. 또한 헌재의 위원회 출석 명령에도 불응했다.

존도 위원회는 현지 방송이 위원회 진행 상황을 연일 생중계할 정도로 관심을 받고 있다. 앞서 감옥에 갈 준비가 돼 있다고 호언장담한 주마 전 대통령은 헌재의 선고를 접하고도 의연한 것으로 전해졌다고 eNCA 방송이 보도했다.

주마 전 대통령은 현지 인도계 재벌 굽타 가문의 국정농단 혐의의 한 가운데 있었으나 줄곧 혐의를 부인해왔다. 아툴, 아자이, 라제시 굽타 형제들은 2018년 주마가 대통령직에서 축출된 이후 남아공을 떠났다. 시릴 라마포사 대통령이 이끄는 현 정부가 이들을 데려오는 것을 추진하고 있다.

정부는 주마 전 대통령의 통치 기간 5000억랜드(약 39조원) 이상이 국고에서 도난당한 것으로 추산하고 있으며 지금까지 최소 40명의 증인이 존도 반부패 위원회에 출석했다.

