서울 119구급차 감염관리 조사…"2차 감염으로부터 '안전'"

지난 5~6월, 119구급차 171대 검사…세균 4종과 코로나19 검출 ‘無’

[아시아경제 임철영 기자] 서울시보건환경연구원과 소방재난본부가 지난 5~6월 서울시 119구급차 171대를 대상으로 세균 4종과 코로나19 바이러스 검사를 실시한 결과 구급차 주요 장비와 환경에서 채취한 검체 853건 모두 2차 감염으로부터 안전하다고 30일 밝혔다.

서울시소방재난본부는 감염병 전담 구급차를 포함한 119구급차량 내 기도유지장비, 호흡유지장비, 순환유지장비, 운전석, 환자석 등에서 검체를 채취해 서울시보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.

보건환경연구원은 의뢰된 검체에 대해 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA), 반코마이신 내성 장구균(VRE), 폐렴간균, 바실러스 세레우스균, 코로나19 바이러스 검출 여부를 검사한 결과 모두 불검출이었다.

두 기관은 지난 2015년부터 119구급차에 대한 감염관리 조사를 매년 시행하고 있으며 4741건을 검사해 모두 불검출이었다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “이번 검사를 통해 서울시 119구급차 내 구급장비 등의 감염 관리가 적절히 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있었다”면서 “주기적인 검사를 통해 시민들이 안심하고 구급차를 이용할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr