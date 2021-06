“이제부터 향수 대신 라퍼퓸샴푸” TS트릴리온 구매 인증 프로모션 실시

세계적인 명품 샴푸 브랜드 ‘TS샴푸’ 캠페인을 전개하고 있는 TS트릴리온(대표 장기영)이 신제품 ‘라퍼퓸(La Perfume)’ 구매 인증 프로모션을 실시한다. ‘TS샴푸’의 최신 역작으로 ‘이제부터 향수 대신 라퍼퓸샴푸’라는 슬로건 아래 프랑스 유명 향수 제조사와의 콜라보레이션을 진행하여 선보인 라인이다.

이번 프로모션은 ‘라퍼퓸’ 론칭 방송을 기념하기 위하여 마련되었으며, 오는 7월 4일(일)까지 TS트릴리온 공식 SNS 채널(인스타그램 @ts_trillion)에서 진행된다. 참여한 고객 중 총 30명을 추첨해 푸짐한 선물을 제공할 예정이다. 당첨자는 오는 7월 12일(월) 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)로 개별 안내한다. ‘라퍼퓸’ 론칭 생방송은 6월 29일(화) 밤 11시 55분부터 GS홈쇼핑에서 확인할 수 있다.

‘TS샴푸’는 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 TS트릴리온의 대표 브랜드 중 하나다. 최근 ‘TS샴푸’ 모델로 지드래곤(지디)을 발탁하여 명실공히 세계적인 명품 샴푸 브랜드로 자리매김하고 있다.

신제품 ‘라퍼퓸’은 트렌디하면서 섬세한 향으로 구성되었다. △안개가 드리운 숲속에 서있는 듯한 느낌이 드는 ‘01 드라마틱 우디’ △깨끗하면서 투명한 매력을 선사하는 ‘02 화이트 브리즈’ △산뜻한 바람에 실려오는 향기처럼 달콤하고 상큼한 무드를 완성하는 ‘03 크러쉬 시트러스’의 3가지 향 모두 수석 조향사의 30년 노하우 바탕으로 하며 향수 대신 사용 가능한 것이 특징이다. 이외에도 ‘TS샴푸’의 강점인 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성 샴푸로 피부 자극 테스트 외 52시간 모발 볼륨 지속력, 두피 보습 개선, 두피 유분 개선 등의 임상을 완료하여 탄탄한 제품력을 입증하였다.

장기영 TS트릴리온 대표는 “이제부터 향수 대신 ‘라퍼퓸샴푸’로 매일을 향기롭게 케어하고 힐링해보셨으면 하는 마음에 이번 프로모션을 준비하게 되었다”라며 “GS홈쇼핑 론칭 방송과 프로모션에 많은 관심 부탁드린다. 앞으로도 고객들을 위한 다양한 혜택을 선보여 나갈 것”이라고 말하였다.

한편, 지난해 코스닥 시장에 성공적으로 입성한 TS트릴리온은 ‘TS샴푸’ 외에도 LED 두피관리기 ‘TS토파헤어리턴’, 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’, 국내외에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 셀프 염색약 ‘TS착한염색’ 등이 있다. 기능성 샴푸, 화장품, 헬스&리빙, 건강기능식품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 입지를 굳건히 하고 있다.

