'대국민 보고서' 내놓은 홍준표…野 '빅2' 맞붙어

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 29일 '대국민 보고서'를 발표하며 대선 준비에 박차를 가했다. 특히 윤석열 전 검찰총장이 정치참여 선언을 선언한 지 1시간 만에 보고서를 내놔 야권 대선주자 1~2위가 맞붙는 모양새가 됐다.

홍 의원은 이날 오후 2시 서울 영등포 여의도에서 '인뎁스조사 결과 국민보고대회'를 열고 '대한민국 미래비전-국민에게 듣다'를 공개했다. 이번 행사는 홍 의원이 1년3개월 만에 국민의힘으로 복당한 뒤 처음으로 공개한 행보다. 이준석 국민의힘 대표를 비롯한 당 인사들이 이날 참석했다.

인뎁스보고서는 버락 오바마 전 미국 대통령이 선거운동에 도입했던 이른바 ‘눈송이 모델’과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 1대1 방문조사 방식을 결합해 진행됐다.

이번 보고서는 사실상 홍 의원의 대선 정책 과제를 내놓은 자리로 분석된다. 보고서는 '87년체제' 이후 30년 이상이 지난 현 시점에서 변화된 국민 기대와 당면한 시대정신을 모색하고 그 해답을 찾기 노력으로 진행됐다. 면접 조사 항목은 총 12개로 대한민국 국민의 성취, 국가와 개인의 걱정과 불안, 미래에 대한 희망과 행복. 미래 과제, 복지규모와 국가부채 수준, 지도자의 덕목 등이 포함됐다.

홍 의원 측은 현 시점에서 풀어가야 할 4대 시대정신으로 성장과 중산층 재건의 미래 번영, 정치개혁과 특권 배제를 위한 기회의 공정, 노후와 약자 보호를 위한 국민 안전, 편안한 육아와 꿈을 이룰 수 있는 개인 행복 등을 꼽았다.

홍 의원은 "이 조사가 현장에서 국민의 소리를 듣고 나라 정상화를 위한 미래 정책을 만드는 기초가 될 것이라 확신한다"며 "조만간 이런 국민적 기대와 바람에 부응하는 제 꿈과 비전을 말할 기회가 올 것"이라고 말했다.

이번 인뎁스 보고서를 기반으로 시대정신과 미래비전을 담은 ‘미래비전서’가 나올 예정이다. 미래비전서는 대선 출마 선언에 맞춰 발표할 계획이다.

한편 이날 홍 의원에 앞서 윤 전 총장은 오후 1시 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 정치참여를 선언했다. 그는 "자유민주주의와 법치시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"며 "정의가 무엇인지 고민하기 전에 누구나 정의로움을 일상에서 느낄 수 있게 하겠다"고 주장했다.

