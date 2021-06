경복대, 한국소아당뇨인협회와 산학협력

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 한국소아당뇨인협회와 산학 협력사업을 추진한다.

경복대는 최근 경기도 남양주캠퍼스에서 사단법인 한국소아당뇨인협회와 취업보장형 산학협력을 위한 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약에 따라 두 기관은 ▲기술자문, 경영컨설팅 및 재직자 교육, 기업홍보 협력 ▲재학생 현장실습처 제공 ▲직원 신규 채용시 협회가 요구하는 기본요건 충족할 경우 우선 채용 기회제공 ▲기업 채용자 사후관리 및 지도를 통해 취업자의 안정적 기업 적응지원 등에서 협력하게 된다.

한국소아당뇨인협회는 '함께해요! 소아당뇨 꿈과 희망을'이란 슬로건 아래 2005년 설립돼 소아당뇨에 대한 사회적 인식개선과 지원확대 및 법률안 개정 등 다양한 활동을 하고 있다.

양수 경복대 간호보건부총장은 "경복대는 소아당뇨인협회의 설립목표에 걸맞는 전문 인재들을 양성하고 있다"며 "인간애를 실천하는 간호대학뿐만 아니라 치위생, 임상병리, 아동상담보육, 유아교육 등 다양한 전문인력들이 협약에 따라 당뇨환우들과 가족들이 건강하게 생활할 수 있도록 협회와 적극 협력해 나가겠다"고 강조했다.

김광훈 한국소아당뇨인협회장은 "2012년부터 (경복대)간호학과가 우리 복지관에서 봉사활동을 해왔다"며 "앞으로 소아당뇨 환우들의 멘토 프로그램 운영, 경복대 학과들과의 체험 프로그램을 함께 진행해 나가길 기대한다"고 화답했다.

