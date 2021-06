우유자조금, 산학연계프로그램 ‘청춘락유’ 프로젝트 성료

전국 5개 대학, 230여명 대학생이 참여해 국산우유 소비촉진을 위한 아이디어 제안

지난 3월부터 전국 5개 대학과 우유자조금관리위원회(위원장 이승호)가 함께 진행한 ‘산학연계프로그램 청춘락유 프로젝트’가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 프로그램은 산학 연계를 통해 학생들의 풍부한 상상력과 창의력을 바탕으로 우유 소비에 대한 새로운 아이디어를 발굴하고, 20대 젊은 대학생들과의 교류 및 소통을 통해 참신한 차세대 커뮤니케이션 전략을 발굴하고자 기획됐다.

남서울대학교, 서강대학교, 성신여자대학교, 숭실대학교, 한양대학교 총 5개의 대학, 총 230명의 학생들이 청춘락유 프로젝트에 참여했다.

우유와 관련된 자유 주제로 지난 3월부터 1학기동안 대학별로 팀을 꾸려 활동했으며, 프로젝트의 최종 미션은 우유 소비촉진 방안 수립을 위해 비대면 형식의 언택트 홍보를 통한 크리에이티브 제작 결과물을 포함한 기획서를 완성하는 것이다. 1차는 각 대학별 예선 발표회를 통해 최종 본선진출 11개 팀을 선정했으며, 지난 19일에 한양대학교 에리카캠퍼스에서 최종 평가 시간을 가졌다.

본선에서는 기획서와 발표내용을 토대로 ‘아이디어’, ‘솔루션’, ‘프레젠테이션’ 세부 항목별 전문가의 엄중한 심사를 바탕으로 1팀당 15분의 발표시간이 주어졌다. 총 11개 팀의 프레젠테이션 능력을 포함한 종합 평가를 거쳐, ▲대상 1개 팀 ▲금상 2개 팀 ▲은상 3개 팀 ▲동상 5개 팀을 선정했으며, 이에 대한 시상도 함께 진행됐다.

대상은 남서울대학교 팀(지도교수 최명일, 팀장 김주현 외 2인)에게 돌아갔다. 해당기획서는 바쁜 하루와 스트레스로 지쳐있는 2029을 타깃으로 우유로 신체적 건강 외에 채울 수 있는 부분을 고민하고, 2029에게 필요한 요소는 ‘마인드 힐링’이라는 결과를 도출해냈다.

편안하고 안정감있는 다양한 일상 속에서 ‘우유’를 즐기며 개인의 시간을 즐기자는 목표를 설정하며, 우유가 기존 ‘건강’에 한정된 인식이 아닌 ‘마인드 힐링’이라는 새로운 인식 변화를 시도하였다. 이에 ‘편안한 공간에서 우유와 따뜻한 시간을’이라는 뜻을 ‘아임 파인 앤 유’로 구체화시켰다.

‘아임 파인, 앤 유(MILK)’는 ‘우유와 함께라면, 난 괜찮아’라는 뜻을 담은 메시지로, 안부를 물을 때 사용하는 I'm fine, and you?’라는 메세지를 발전시켜 일상 속에서 우유를 자연스럽게 권유하고 함께 마실 수 있도록 표현했다.

해당 컨셉 아래, 우유팩의 QR코드를 활용한 파인 앤유 1:1 매칭 상담, ‘하루의 끝, 나에게 주는 힐링 한 잔’ 메시지를 담은 30초 TV광고, 향초·비누 키트를 활용한 파인 앤유 굿즈 마케팅, ‘괜찮아’ 응원 메시지 전하기 SNS캠페인 등 다양한 홍보 전략까지 제시해 좋은 평가를 받았다.

이에, “1학기 동안 청춘樂乳 프로젝트를 위해 최선을 다해준 분들에게 감사의 인사를 전한다”며, “우유 소비율이 저조한 20대 대학생들에게 이번 프로젝트를 통해 우유에 대한 정보를 제공함과 동시에, 우유에 대한 관심을 높이고 긍정적인 인식을 확대하는 기회를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 우유자조금관리위원회 관계자는 말했다.

더불어 “앞으로도 국산우유 및 유제품에 많은 관심 부탁드리며, 대학생 여러분들과 지속적인 소통·공감의 기회를 마련할 수 있도록 노력하겠다“고 전했다.

