윤석열 '입당' 예측 분분…국민의힘에 달렸나

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 전 검찰총장이 향후 국민의힘에 입당할지 혹은 제3지대에서 독자 후보로 대선에 출마할지 등을 놓고 전문가들은 '결국 국민의힘이 어떻게 하느냐'에 달려있다는 분석을 내놨다. 일단 29일 정치 참여 선언을 했지만, 대선 출마나 입당 문제에 대한 입장을 밝히기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

윤 전 총장이 국정운영 비전 등을 구체적으로 마련하는 동안, 국민의힘 상황이 어떻게 변하는지가 변수란 이야기다. 국민의힘 지지율이 지금처럼 상승세를 유지한다면 윤 전 총장이 입당 쪽으로 마음을 열 수 있으나, 그렇지 않을 경우 '굳이 입당하지 않아도 된다'는 쪽이 될 가능성이 있다. 그러므로 윤 전 총장은 입당 시기를 '최대한' 늦출 것이란 분석이 나온다.

엄경영 시대정신 연구소장은 "지금 입당하면 N분의 1이 되면서 고강도 검증대에 서게 될 것인데 굳이 그런 리스크를 안을 것으로 보이지 않는다"며 "다만 본인 지지율이 빠지고 국민의힘 지지율이 높게 유지된다면 경선버스가 떠나기 전 입당할 것"이라고 내다봤다.

현 상황에서는 국민의힘 입당을 하지 않는 쪽으로 기울어진 것 같다는 시각도 있다. 이종훈 정치평론가는 "입당 이야기가 나온 지 오래됐는데 지금쯤은 결론을 냈어야 할 시기"라며 "이준석 국민의힘 대표냐 안철수 국민의당 대표냐의 기로에 서있는데 점점 안 대표 쪽으로 가는 거 같다"고 말했다.

신율 명지대 정치학과 교수도 "입당을 할 것이라면 '민심투어'를 하겠다고 하진 않았을 것"이라고 분석했다.

이와 함께 박상병 인하대 정책대학원 교수는 "윤 전 총장을 둘러싼 '엑스(X)파일' 논란을 최대한 빨리 잠재워야 한다"고 조언했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr