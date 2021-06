맘스터치, 첫 ‘랩 매장’ 송파 헬리오시티에 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치앤컴퍼니는 맘스터치 랩(LAB) 1호 매장으로 ‘맘스치킨’이 서울시 송파구 헬리오시티에서 29일 문을 연다고 밝혔다.

맘스터치 랩은 소비자의 다양한 취향과 니즈를 충족시킬 메뉴와 서비스를 개발하기 위한 다양한 실험을 실시하는 ‘랩 스토어’ 개념으로 운영된다. 맘스터치가 기존에 시도하지 않았던 새로운 메뉴와 서비스, 매장 형태 등을 테스트하는 공간이다. 해당 매장 운영 경험을 축적해 빠르게 변하는 시장 상황과 시시각각 변하는 소비자의 니즈에 대응해 소비자의 선택권을 넓히고, 궁극적으로는 가맹점 경쟁력 강화에 기여할 방침이다.

맘스치킨은 치킨 메뉴에 특화된 배달·포장 전문매장이다. 맘스터치만의 치킨 경쟁력을 알리고 다양한 소비자 입맛을 만족시킬 수 있는 치킨 메뉴를 개발하기 위한 랩(LAB) 스토어로 운영된다. 홀 중심의 영업에서 벗어나 포스트코로나 소비 트렌드에 특화된 배달·포장 중심의 판매 방식을 도입하고, 기존 맘스터치 매장에서 만나볼 수 없었던 구성의 치킨 메뉴를 시도할 계획이다.

맘스터치는 이 외에도 배달전문, 플래그십, 펍(PUB) 등 다양한 형태의 맘스터치 랩(LAB) 매장을 올해 안에 열어 브랜드 경쟁력 및 고객 경험 강화를 도모할 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr