앞으론 '환경 범죄사실' 홈페이지 등에 공표해야

'환경정책기본법' 시행령 개정령안 국무회의 의결

공표 내용·방법 명확화

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 앞으론 환경 범죄 위반사실을 인터넷 홈페이지 등에 게재해야 한다. 그동안은 공표 시기만 규정돼 있어 혼란이 발생함에 따라 공표 내용과 방법을 명확히 규정한 것이다.

환경부는 ‘환경정책기본법’ 시행령 일부 개정령안이 6월 29일 국무회의에서 의결돼 7월6일부터 시행된다고 밝혔다.

환경 범죄가 행해진 인근 지역 주민들의 안전 및 건강을 보호하고 유사 환경 범죄의 발생 차단 및 재발 방지 등을 위해 위반 사실을 공표 해오고 있다. 하지만 종전에는 공표 시기(행정처분을 한 경우)에 대해서만 규정돼 있어 공표 방법 및 내용에 대해 혼란이 발생함에 따라 공표 시 인터넷 누리집(홈페이지) 등에 게재하도록 하고 그 내용도 위반행위자와 위반행위 내용, 행정처분 내용 등을 담도록 명확히 규정했다.

이와 함께 시행령 개정안을 통해 국가환경종합계획 정비와 중복되는 제도인 환경보전중기종합계획을 폐지해 행정의 효율성을 도모했다. 2015년 12월 '환경정책기본법'이 개정돼 국가환경종합계획의 수립 주기가 20년으로 변경되고 5년마다 사회적·환경적 여건을 반영해 정비토록 함에 따라 환경보전중기종합계획(5년 주기 수립)과 중복 수립·시행되는 행정적인 부담이 있었다.

또 지방자치단체의 공간환경정보 관리 방법 등을 규정하고 환경계획 수립 시 활용하도록 함으로써 지자체 환경계획이 체계적으로 수립될 수 있는 기반을 마련했다.

앞으로 지자체는 자체적으로 수집·생산하거나 환경부 장관이 정하여 고시하는 환경 현황 등에 대한 공간환경정보를 전자적 정보저장매체 등을 통해 체계적으로 관리해야 한다. 환경부는 지자체가 공간환경정보를 수집·관리하는데 어려움이 없도록 여러 방면으로 지원 방안을 강구할 계획이다.

