서울 인사동서 조선금속활자 1600여점 등 유물 무더기 발견

[아시아경제 최동현 기자] 서울 종로구 인사동에서 훈민정음 창제 당시의 표기가 반영된 가장 이른 시기의 한글 금속활자를 포함해 15∼16세기에 제작한 조선 전기 금속활자 1600여점이 발견됐다.

문화재청은 수도문물연구원이 발굴조사 중인 '서울 공평구역 제15·16지구 도시환경정비사업부지 내 유적'에서 항아리에 담긴 많은 금속 유물들이 한데 묻혀있는 상태로 발견됐다고 29일 밝혔다. 출토된 유물들은 ▲조선 전기 제작된 금속활자 1600여점 ▲세종~중종때 제작된 자동 물시계 부품 ▲세종 때 만들어진 것으로 추정되는 천문시계 ▲중종~선조때 만들어진 총통류 8점·동종 1점 등이다.

이번에 발굴된 금속활자 중 가장 주목할 만한 것은 훈민정음 창제 당시 표기가 반영된 한글 금속활자들이다. 중국의 한자음을 표기하기 위해 사용한 '동국정운식 표기법'은 15세기에만 사용됐는데, 이 같은 표기법을 쓴 금속활자가 실물로 확인된 건 처음이다. 보기 드문 '연주활자'도 10여점 출토됐다. 연주활자는 한문 사이에 자주 썼던 한글토씨 '이며', '이고' 등 두 글자를 하나의 활자에 표기해 연결하는 어조사 역할을 한다.

문화재청 관계자는 "다양한 크기의 한글 금속활자가 출토됐다"며 "아직 금속활자 분석이 끝나지 않았는데, 종류가 다양해 인쇄본을 찍을 때 사용한 조선 전기 활자의 실물이 추가로 나타날 가능성이 있다"고 설명했다. 이어 "크기와 뒷면을 깎은 모양새를 보면 활자가 각양각색"이라며 "활자 상태는 대부분 온전하지만 일부는 불에 녹아 엉겨 붙어 있었다"고 덧붙였다.

도기항아리에서는 금속활자와 더불어 세종~중종 때 제작된 자동 물시계의 주전으로 보이는 동제품들이 잘게 잘려진 상태로 출토됐다. 동판에는 동그란 구멍이 있고 '일전'(一箭)이라는 글씨가 새겨져 있다. 구슬방출기구는 원통형 동제품 양쪽에 각각 걸쇠와 은행잎 형태의 갈고리가 결합됐다. 이 같은 형태는 '세종실록'에 나오는 주전 관련 기록과 일치하는 것으로 평가됐다.

활자가 담겼던 항아리 옆에서는 주·야간의 천문시계인 ‘일성정시의’가 발견됐다. 이는 낮에는 해시계로, 밤에는 해를 이용할 수 없는 단점을 보완해 별자리를 이용해 시간을 가늠했던 시계다. '세종실록'에는 1437년 일정성시의 4개를 제작했다고 기록됐는데, 전래하지 않다가 이번에 처음으로 일부 모습을 드러냈다.

소형화기로 총구에 화약과 철환(총알)을 장전하고 불씨를 붙여 발사하는 총통은 승자총통 1점과 소승자총통 7점이 나왔다. 길이는 모두 50∼60㎝이다. '계미'(癸未) 글자가 있는 승자총통은 1583년, '만력무자'(萬曆戊子) 글자를 새긴 소승자총통은 1588년에 만들어진 것으로 추정된다. 소승자총통 명문(銘文·금석에 새긴 글자) 중에는 제작자인 '희손'(希孫)이 있는데, 보물로 지정된 서울대박물관 소장 '차승자총통'에도 나오는 이름이라고 문화재청은 설명했다. '만력무자' 글자 총통은 명량해역에서도 발견된 바 있다.

이번 조사 지역은 종로2가 사거리의 북서쪽으로 한양도성의 중심부다. 조선 전기까지 한성부 중부(中部) 견평방에 속했던 지역이다. 견평방은 조선 전기 한성부 중부 8방의 하나로 사법기관 의금부와 왕실궁가인 순화궁, 죽동궁 등과 상업시설 운종가 등이 자리했던 곳이다.

문화재청 관계자는 "모든 유물은 1588년 이후에 같이 묻혔다가 다시 활용되지 않은 것 같다"며 "보존처리와 추가 연구를 거치면 조선 전기 인쇄술과 과학기술을 이해하는 데 도움이 될 매우 중요한 자료"라고 말했다.

