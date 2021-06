한탄강 주변 주민 70%, '한탄강 색도 문제 심각' 인식

'도민 인식조사'‥ "폐수배출업체 관리감독 강화" 최우선 해결 과제 응답

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 최근 '한탄강 색도 개선 종합대책 도민 인식조사'를 실시한 결과, 한탄강 수계 도민 10명 중 7명 이상이 '한탄강 색도 문제가 지역 발전에 걸림돌이 된다'고 인식하는 것으로 나타났다.

29일 도에 따르면, '한탄강 수질 문제에 대해 평소 얼마나 관심이 있었는지'에 대해 '매우 관심 28%, '어느 정도 관심' 40%로 조사됐다.

'색도 문제'에 대해서는 70%가 '심각하다'라고 응답했고, '지역 발전에 걸림돌이 된다'라고 공감하는 비율이 77%에 달했다. 특히, 섬유·염색·피혁 업체가 몰린 신천이 흐르는 동두천의 경우 82%가 색도 문제의 심각성을 우려했다.

종합대책에서 가장 우선적으로 추진해야 할 부분은 '폐수배출업체 관리감독 강화'가 47%로 가장 많았고, 이어 '방류수 수질기준 강화' 21%, '공공하수처리장 기능 보강 예산 지원 확대' 16%, '색도 저감기술 발굴' 6% 순이다.

향후 지속 가능한 수질관리를 위해 중점 노력해야 할 부분에 대해서도 '폐수 불법배출 예방 사전점검 강화'가 29%로 가장 높았고, '섬유염색업체 이주 등을 통한 오염원 제거' 22%, '폐수처리시설 기능보강 투자 확대' 19%, '지역협의체 구성 통한 체계적 수질 관리' 14%, '폐수 배출기준 관련 환경법령 정비' 12% 순으로 조사됐다.

이번 조사는 경기도가 여론조사 기관 리얼미터에 의뢰해 한탄강 수계 4개 시·군(양주·동두천·연천·포천) 거주 만 18세 이상 도민 1000명을 대상으로 지난 6월 11일부터 13일까지 자동응답(ARS) 조사 방식으로 실시했으며, 95% 신뢰 수준에 표본오차는 ±3% p다.

'한탄강 색도 개선 종합 대책'은 한탄강의 색도 문제를 근본적으로 개선하고 세계 지질공원인 한탄강을 대한민국 대표 명소로 육성하고자 마련한 중장기 대책이다.

종합 대책에는 공공하수처리장의 수질기준 강화를 비롯해 예산지원 확대, 폐수배출업체 관리·감독 강화, 신기술 발굴 등의 내용을 담고 있다.

류인권 균형발전기획실장은 "이번 조사를 통해 한탄강 색도 개선에 대한 지역 주민들의 정책 공감도가 매우 높은 것으로 확인된 만큼, 이번 결과를 바탕으로 대책을 더욱 보완·발전시켜 세계 지질공원인 한탄강을 명품 하천으로 만들고 지역발전을 도모하는 계기로 삼겠다"고 전했다.

