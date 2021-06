中외교부, 백신 무용론 공개 반박

[아시아경제 조유진 기자] 자국산 코로나19 백신의 예방 효과가 떨어진다는 비판을 받고 있는 중국 당국이 공개적으로 반박에 나섰다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 28일 정례브리핑에서 "세계보건기구(WHO)가 중국 백신을 긴급사용 승인 목록에 올린 것은 안전성과 유효성을 충분히 증명한 것"이라고 강조했다.

이번 발언은 마리오 드라기 이탈리아 총리가 중국산 백신의 효능에 공개적으로 의구심을 나타낸 데 따른 것이다.

드라기 총리는 지난 25일 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의를 마친 뒤 가진 기자회견에서 칠레 사례를 언급하며 "중국산 백신으로는 팬데믹 대응에 충분치 않다"고 비판했다.

중국 시노백 백신을 주로 사용하는 칠레는 전체 인구의 절반이 2차 접종까지 마쳤지만, 일 평균 5000명의 신규 확진자가 발생하며 확산세가 좀처럼 잡히지 않고 있다.

왕 대변인은 "중국 백신의 안전성과 유효성을 긍정적으로 평가한 국가가 적지 않다"면서 "중국은 개발도상국에 백신을 제공하는데 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

또한 "중국의 백신 연구개발기업은 코로나19 백신 개발에 전력을 다하며 국제 협력을 적극적으로 전개하고 있다"고 덧붙였다.

지난 1일 중국 업체 가운데 시노팜에 이어 시노백도 WHO의 코로나19 백신 긴급사용 승인을 받았다.

