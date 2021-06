[아시아경제 유현석 기자] 공군사관학교에서 실탄 140발이 사라져 군 당국이 수사에 착수한 것으로 파악됐다.

28일 군 관계자에 따르면 지난 22일 공군사관학교의 2분기 총기·찬약 검사 과정에서 5.56㎜ 예광탄 수량이 전산상 기록보다 140발이 부족한 사실이 확인됐다.

이로 인해 공군본부 군사경찰 주관으로 현장 감식 및 정밀 점검을 실시하는 등 수사가 진행 중이다. 공군사관학교 관계자는 "추후 동일 사항이 발생하지 않도록 총기·탄약 관련 보관 및 점검 절차를 보강하고 철저한 교육을 실시할 것"이라고 말했다.

