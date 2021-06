홍콩, 델타 변이 확산에 영국發 항공기 입국 금지

[아시아경제 조유진 기자] 홍콩이 내달 1일부터 영국에서 오는 모든 항공기와 승객의 입국을 다시 금지한다고 블룸버그 통신이 28일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이날 홍콩 정부는 이날 성명을 통해 다음달 1일 0시부터 영국발 모든 항공기와 지난 3주간 영국에서 2시간 이상 머무른 사람의 입경을 금지한다고 발표했다.

이번 결정은 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 영국을 코로나19 '극도의 고위험 국가'에 추가한 데 따른 것이다.

홍콩은 현재 브라질, 인도, 인도네시아, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 남아공을 '극도의 고위험 국가'로 분류하고 있다.

영국은 지난해 12월부터 올해 5월까지 '극도의 고위험 국가'였다가 '고위험국가'로 한 단계 낮아졌다.

이 통신은 "이번 조치는 홍콩이 다른 나라에 대해 입국 조건을 완화한 가운데 이뤄졌다"면서 "홍콩을 둘러싼 영국과 중국 간 긴장이 고조된 가운데 이번 조치가 나왔다"고 전했다.

이어 "영국은 과거 식민지였던 홍콩에서 언론의 자유와 반대파가 탄압받고 있다고 비판하며 이는 '영국-중국 공동선언' 위반이라고 계속 지적해왔다"고 설명했다.

