[날씨] 화요일 전국 곳곳에 또 소나기

[아시아경제 유현석 기자] 29일은 전국 곳곳에 소나기가 내릴 것으로 전망된다.

이날 오전 9시부터 30일 0시까지 중부(강원 영동 제외), 전라, 경북 북부 내륙, 경남 서부 내륙, 제주에 소나기가 오는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 중부(강원 영동 제외), 전라, 경북 북부 내륙, 경남 서부 내륙, 제주 5∼50㎜다. 국지적으로 시간당 30㎜ 이상의 강한 소나기가 내리면서 호우 특보가 발표될 가능성도 있다.

짧은 시간에 강한 비가 집중되는 곳에서는 하천과 계곡물 수위가 급격히 상승할 가능성이 있다. 야외활동을 할 때 안전에 신경 써야 한다.

낮까지 강원 산지에는 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 아침 최저 기온은 17∼21도, 낮 최고 기온은 23∼30도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2m로 예상된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr