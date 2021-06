화상으로 만난 시진핑·푸틴 "중·러는 국제관계 모범"(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 미국의 견제 속 중국과 러시아가 상호 우호적 협력관계를 재확인하며 밀착 움직임을 강화하고 있다.

28일 중국 신화통신 등에 따르면 시진핑 중국 국가 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 화상으로 가진 정상회담에서 양국이 맺은 선린우호협력조약 연장을 합의했다.

이들은 회담 후 공동성명을 통해 올해로 20주년을 맞은 선린우호협력조약을 연장하기로 의견을 같이 했다고 밝혔다.

양국 정상이 연장에 합의한 이 조약은 지난 2001년 7월 모스크바를 국빈 방문한 장쩌민 주석과 푸틴 대통령이 체결했다. 20년 기한으로 만료 1년 전 한쪽이 효력 정지를 요구하지 않으면 5년간 자동 연장된다.

시진핑 주석은 회담에서 "세계가 격동의 변혁기에 접어들고 인류가 여러 위기에 봉착한 상황에서 중국과 러시아가 긴밀한 협력을 통해 국제사회에 긍정적 에너지를 불어넣고 새로운 국제관계의 모범을 수립했다"고 평가했다.

이어 "이번 조약 연장에 따라 양국은 아무리 험난한 어려움이 있어도 계속 협력해 나아갈 것"이라고 덧붙였다.

이번 화상 만남은 지난달 19일 중국 내 러시아 기술이 도입된 원전 착공식에 이어 40일 만이며, 지난 16일 조 바이든 미 대통령과 푸틴 대통령의 첫 정상회담에 이어 약 2주 만에 열렸다.

중국과 러시아는 미국이 대중국 포위망을 넓히는 가운데 전략적 동반자 관계를 강화하는 행보를 이어가고 있다.

러시아 크렘린(대통령궁)은 화상 회담 후 성명을 통해 "이번 회담을 비공개로 열어 러시아와 중국 지도자들이 극비리 협상을 진행할 수 있게 했다"고 강조했다고 국영 타스통신이 전했다.

드미트리 페스코프 크렘린 대변인은 "이번 화상 회담은 양국 간 특별하고 신임하는 관계를 보여준다"고 밝혔다.

