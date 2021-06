[아시아경제 유현석 기자] 결제 전문 업체 다날의 자회사 다날핀테크는 페이코인 앱에서 비트코인으로 전환해 결제할 수 있는 서비스를 28일 시작한다고 밝혔다.

가맹점 결제 시 개인이 보유한 비트코인을 페이코인(PCI)으로 전환하는 방식이다. 비트코인 전송 수수료나 가상자산거래소에서 발생하는 거래 및 출금 수수료를 부담할 필요가 없고 거래 승인 시간도 걱정할 필요 없다고 회사 측은 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr