카카오페이 상장예비심사 통과…빠르면 8월 증시 입성

[아시아경제 유현석 기자] 한국거래소는 카카오페이에 대한 유가증권시장 상장예비심사 결과 상장 적격으로 확정했다고 28일 밝혔다.

카카오페이는 2017년 4월 카카오에서 분사해 테크핀(기술금융) 전문 자회사로 출범한 결제 및 금융 서비스 회사다. 결제와 송금 등 지불결제 서비스로 시작해 투자·보험·대출 등 금융 서비스를 잇달아 내놨다.

작년 2월에는 카카오페이증권 서비스를 시작했으며 연내 본허가를 목표로 카카오손해보험 출범도 준비하고 있다.

현재 카카오가 지분 55%를 보유한 최대주주다. 2대 주주인 중국 앤트그룹 계열 알리페이 싱가포르 홀딩스는 지분 45%를 보유했다. 지난해 별도 기준 영업수익은 2456억원, 당기순손실은 172억원이었다. 누적 가입자 수는 3600만명, 거래액은 67조원을 기록했다.

삼성증권·골드만삭스·JP모건이 대표 주관을 맡고 대신증권이 공동 주관사로 참여한다. 상장예비심사를 통과한 카카오페이가 바로 증권신고서 제출 등 공모 절차에 들어가면 이르면 오는 8월 중 상장이 가능할 것으로 전망된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr