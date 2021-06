대전지검, '백운규·채희봉 등 기소' 의견 모아

[아시아경제 배경환 기자] 월성 원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹을 수사 중인 대전지검이 '윗선' 기소에 대해 만장일치로 의견을 모은 것으로 알려졌다. 백운규 전 산업통상자원부 장관, 채희봉 전 청와대 산업정책비서관(현 가스공사 사장), 정채훈 한국수력원자력 사장 등이 대상이다.

28일 법조계에 따르면 대전지검 부장단은 검찰 중간간부 인사 발표 직전인 지난 24일 회의를 통해 백 전 장관, 채 전 비서관, 정 사장 등을 '직권남용 권리행사방해와 업무방해 등 혐의로 재판에 넘겨야 하는 게 맞다'는 의견을 모은 것으로 전해졌다.

이 회의 결정에 법적 구속력은 없다. 하지만 대전지검 부장검사들이 검찰의 정기 인사로 대전지검 수사팀 해체가 예상되는 시점에서 의견을 모으기 위한 자리를 가진 것으로 보인다. 대전지검 내 검사장과 차장검사를 제외한 부장급 검사는 10여명이다.

앞서 이두봉 전 대전지검장은 인천지검장으로 자리를 옮겼고 이상현 부장 등 월성원전 수사팀원은 다른 지검 등으로 이동할 예정이다.

한편 백 전 장관은 월성 1호기 폐쇄에 앞서 당시 한수원 경제성 평가에 부당하게 관여한 혐의와 월성 원전 운영 주체인 한수원 측 정당한 업무를 방해한 혐의를 받고 있다. 채 전 비서관 역시 한수원 경제성 평가 과정에서 산업부 공무원 등에게 자신의 권한을 넘어선 부당한 영향력을 행사했다는 혐의를 받는다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr