[아시아경제 조유진 기자] 영국 경쟁당국이 SK하이닉스의 인텔 낸드플래시 사업부 인수를 승인했다.

28일(현지시간) 마켓워치 등에 따르면 영국 경쟁시장청(CMA)은 이날 SK하이닉스의 인텔 낸드 메모리 사업 인수를 무조건부로 승인했다.

앞서 SK하이닉스는 미국, EU, 한국, 대만, 브라질 심사를 통과했으며 앞으로 중국과 싱가포르만 남게 됐다.

중국 등 2개국의 심사도 통과하면 SK하이닉스의 인텔 낸드 인수도 사실상 마무리에 들어간다.

미국 인텔은 지난해 10월 자사의 낸드플래시 사업부를 한국 SK하이닉스에 90억달러에 매각하기로 합의했다.

