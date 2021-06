[아시아경제 유현석 기자] 김부겸 국무총리는 28일 서울 강남구 코엑스에서 벤처기업 대표들과 간담회를 하고 제2벤처붐 확산 및 차세대 유니콘 기업 육성 방안을 논의했다.

그는 이 자리에서 "벤처기업인들의 성장을 지원하고 리스크 관리의 어려움을 해소하도록 하겠다"며 "또 투자-성장-회수-재투자의 선순환을 이룰 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 간담회에는 생활연구소, 매스프레소, 원티드랩, 마켓보로, 핀다, 이큐브랩, 토스랩, 비마이카 등 벤처기업 대표들과 이동걸 산업은행 회장, 구자열 한국무역협회 회장, 강삼권 벤처기업협회 회장 등 지원기관, 관계부처 관계자 등이 참석했다.

벤처기업 대표들은 스타트업 융자·신용상품 지원과 고용정책 관련 예산 확대, 정부 출자 모태펀드의 운용기간 연장 등을 건의했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr