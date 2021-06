화상으로 만난 시진핑·푸틴, 중러 우호협력조약 연장

[아시아경제 조유진 기자] 미국의 견제 속 중국과 러시아 정상이 상호 우호적 협력관계를 재확인했다.

28일 중국 신화통신 등에 따르면 시진핑 중국 국가 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 화상으로 가진 정상회담 후 공동성명을 통해 중러 우호협력조약의 연장을 발표했다.

이번 화상 만남은 지난달 19일 중국 내 러시아 기술이 도입된 원전 착공식에 이어 40일 만이며, 지난 16일 조 바이든 미 대통령과 푸틴 대통령의 첫 정상회담 이후 약 2주 만이다.

시 주석은 "세계가 격동의 변혁기에 접어들고 인류가 여러 위기에 봉착한 상황에서 중국과 러시아가 긴밀한 협력을 통해 국제사회에 긍정적 에너지를 불어넣고 새로운 국제관계의 모범을 수립했다"고 평가했다.

이어 "중러 우호협력조약에 따라 양국은 아무리 험난한 어려움이 있어도 계속 협력해 나아갈 것"이라고 덧붙였다.

이번 화상 정상회담은 중국공산당 창당 100주년 기념일(7월 1일)과 중러 우호협력조약 체결 20주년 기념일(7월 16일)을 앞두고 열렸다.

미국이 대중국 포위망을 넓히는 가운데 중국과 러시아는 전략적 동반자 관계를 강화하는 행보를 이어가고 있다. 양국은 이날 향후 코로나19 방역과 무역, 우주, 기술 등에서 협력을 강화하겠다는 의지를 재확인한 것으로 알려졌다.

