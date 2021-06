"SNS에 음란행위 유도 글 많아" 최찬욱이 범행 동기로 지목한 '노예놀이'는?

최찬욱, 5년 동안 미성년자 성착취물 6000개 제작·유포

[아시아경제 허미담 기자] 미성년자를 성추행하고 성 착취물을 제작·유포한 혐의를 받는 최찬욱(26)이 범행동기로 이른바 '노예놀이'를 언급해 이에 대한 관심이 커지고 있다. 노예놀이는 트위터 등에서 이뤄지는 일종의 역할놀이로, 상대와 친밀한 관계를 맺은 뒤 이를 악용해 성적 요구를 하는 것을 뜻한다.

앞서 지난 24일 아동·청소년 성 보호에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치된 최씨는 대전 둔산경찰서에서 취재진에 모습을 드러내며 "피해자분들께 진심으로 죄송하다. 선처를 바라는 것은 아니다"며 고개를 숙였다.

그는 범행 동기에 대해 "소셜미디어에 변태적 음란행위를 유도하는 글이 너무 많다. 저도 노예와 주인놀이 하는 것을 보고 호기심으로 시작했고, 여기까지 왔다"며 "더 심해지기 전 어른들이 구해주셔서 감사하다"고 했다.

최씨가 언급한 노예놀이는 트위터 등 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 주로 이뤄지는 일종의 역할놀이다. 예컨대 노예 역할을 맡은 이는 주인 역할을 맡은 이의 명령에 철저히 복종해야 하는 식이다. 명령에는 신체 노출 사진이나 영상을 찍으라는 등의 성적인 행위도 포함된다.

최씨 또한 이러한 방법을 통해 아동·청소년에게 접근한 것으로 알려졌다. 그는 2016년 5월부터 지난 4월까지 외국계 SNS 계정 30개로 전국 각지의 아동·청소년 총 65명을 유혹해 아동 성착취물을 제작했고, 인터넷에 있는 미성년자 성착취물 총 6954개를 저장한 혐의를 받고 있다.

그는 피해자들에게 자신을 여성 또는 성소수자라고 한 뒤 '알몸사진을 찍어 보내주면 자기도 찍어 보내겠다'며 성착취 영상을 요구했다. 이에 응하지 않으면 지인에게 유포하거나 알리겠다고 협박해 더 심한 영상을 찍도록 유도했다. 특히 그는 미성년자 3명을 직접 만나 강제로 신체 일부를 만지고 유사 강간을 하기도 한 것으로 조사됐다.

이와 관련해 최씨를 직접 수사한 홍영선 대전경찰청 사이버범죄수사대장은 지난 25일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(최씨가) 요구하는 자세들이 있었다. 자세를 시키면 피해자들은 그런 자세를 따라서 사진을 찍는 거다. 그중 대변을 먹으라고 요구하는 것도 있었다"고 했다.

이어 "여성·초등학생·동성애자 이런 식으로 각각 다른 30개의 프로필을 만들어 놓고 접근했다"라며 "친분을 쌓으면서 쪽지를 주고받다가 여성에 관심이 있으면 여성인 것처럼 '만나주겠다. 내 사진도 보내주겠다'면서 피해자들에게 알몸 사진을 보내게 한다. 피해자들은 (최씨가) 시키는 대로 안하면 유포될 위험에 처해 있으니까 시키는 대로 하는 것이고 그렇게 하다보면 이른바 '주인과 노예' 관계가 된다"고 설명했다.

