치킨마루, 이달의 소녀 츄 전속모델 발탁…신메뉴 출시

- 강철부대, 지구를 지켜츄 활약 대세 모델 ‘츄’, 치킨마루 전속모델 선정

- 신메뉴 ‘쏘이츄’와 ‘츄리플세트’ TV CF 공개

대한민국 치킨 전문 브랜드 치킨마루가 최근 활발한 활동으로 인기를 끌고 있는 이달의 소녀 츄를 모델로 발탁했다고 28일 밝혔다.

츄는 강철부대, 놀면 뭐하니 등 다양한 예능 활동과 유튜브 ‘지구를 지켜츄‘에서 밝고 사랑스러운 이미지로 활발히 활동 중인 아이돌이다. 치킨마루는 츄가 갖고 있는 밝은 에너지와 특유의 발랄함이 코로나 장기화 시대 소비자들에게 전달되길 바라는 마음에서 브랜드 모델로 선정했다고 설명했다.

치킨마루는 브랜드모델 츄와 함께 츄의 이름을 활용한 신메뉴 ‘쏘이츄’와 ‘츄리플세트’를 선보이고 홍보에 나설 예정이다. 츄리플 세트는 신메뉴 쏘이츄와 인기메뉴인 레디핫, 눈꽃치즈팡을 한번에 맛볼 수 있는 반반반 메뉴로 TV CF와 치킨마루 공식 유튜브 채널 등에서 만나볼 수 있다.

이와 함께 치킨마루는 츄의 모델 발탁을 기념해 공식 인스타그램서 모델 맞추기 이벤트를 진행하는 등 MZ 세대와 소통하며 활발한 마케팅을 진행하고 있다.

치킨마루 관계자는 “이달의 소녀 츄와 함께 고객들에게 밝고 행복한 에너지를 전달드릴 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 다양하고 활발한 홍보활동으로 고객들과 소통하며 젊은 브랜드로 자리매김해 나갈 계획”이라고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr