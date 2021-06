LG전자 베스트샵 강남본점, 7월 역대급가전제품 그랜드 오픈 세일 행사 실시

프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 강남본점에서는 7월 22일 그랜드 오픈 기념 가전제품 특별세일 행사를 진행한다고 밝혔다. LG전자 베스트샵 강남본점 매장 사전 오픈일은 7월 3일부터 예약이 가능하며, 7월 22일 정식 그랜드 오픈 한다. LG전자 베스트샵 강남본점에서는 강남구 도산대로 학동사거리에 위치해 있다.

LG전자 베스트샵 강남본점은 매장 내 LG지인 인테리어 매장 및 LG 서비스센터가 입점되어 있는 국내 최고 수준의 프리미엄 가전매장으로 이번 그랜드 오픈 세일행사 기간 중 강남 입주가전제품 및 웨딩혼수가전 등을 구입하는 고객에게 파격적인 혜택을 제공할 예정이다.

먼저 이번 행사 기간동안 LG 오브제컬렉션 동시구매 고객을 대상으로 최고 수준의 캐시백 증정혜택을 제공한다. 오픈 기념 웨딩/이사 페어 행사로 다른 LG전자 베스트샵에서는 만나보지 못하는 강남본점 단독 특별혜택이 제공된다. 결혼신혼가전 구입 고객을 대상으로 신혼여행 경비 20만원 지원, 입주이사가전 구입고객을 대상으로 한 영구크린 입주청소비 20만원 지원과 함께 특별사은품 증정 행사도 진행된다. 가전플래너 1:1 지정 케어서비스를 통해 더 만족스러운 가전제품 구매를 지원한다.

가전제품 구매 금액대별 특별 사은품 증정 이벤트도 진행된다. 행사 기간 가전제품 구매고객에게 구매금액에 따라 가이타이너 에어프라이어, WOLL 다이아몬드 쿡 냄비 5종세트, 드롱기 토스터기 및 전기주전자 세트, 네스프레소 캡슐머신 등 특별사은품도 제공할 예정이다. 매장 상담 예약 고객 및 카카오톡 플러스 친구 추가 시 사은품을 증정하고 방문고객 대상 무료 발렛서비스와 주말 대기 고객을 위한 고객 쉼터도 운영한다. 매장 관계자는 "LG전자 베스트샵 강남본점은 국내 최고 수준의 프리미엄 가전매장인만큼 가장 많은 혜택을 제공할 예정"이라며 " 특히 혼수의 메카인 청담동에서 위치하여 있기에, 21년 하반기 결혼 혼수 준비하는 예비부부는 스드메 등 혼수 준비와 함께 이번 오픈행사간 웨딩&혼수가전제품을 준비하면 만족도가 무척 높을 것 "이라고 설명했다.

한편 LG전자 베스트샵 강남본점 그랜드 오픈 기념 가전세일 행사에 대한 더 자세한 사항은 매장 전화 및 LG전자 공식블로그 등을 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr