아시아경제 교육센터 인공지능 자연어처리 텍스트분석가 양성과정 훈련생 모집

아시아경제 교육센터에서 7월 16일까지 인공지능 자연어처리 텍스트분석가 양성과정에 참여할 훈련생을 모집한다.

이 교육과정은 청년구직자의 실질적인 취업을 목표로 실제 현장에서 필요한 기술요소 중심으로 설계되었다.

최근 인기가 높은 파이썬(python) 프로그래밍 언어를 기반으로 4차산업 개요부터 DB, 통계, 데이터수집, 머신러닝, 딥러닝, 프로젝트 실습까지 776시간동안 체계적으로 교육이 편성되어 있어 비전공자와 기초자도 충분한 스킬역량을 올릴 수 있다. 수료 후 취업활동을 통한 성과를 달성할 수 있도록 전반적인 취업지원이 진행되며, 아시아경제 교육센터가 운영하는 훈련과정의 디지털 일자리 취업률은 20년도에 비해 21년도에 더욱 높은 수치를 달성하고 있다.

프로젝트 기반 훈련인 만큼 기업 수요중심의 미니프로젝트와 최종 실무프로젝트를 진행하며, 최종 팀 프로젝트 기간동안에는 현장전문가가 투입되어 높은 수준의 프로젝트 결과물을 달성할 수 있다.

특히, 신한퓨처스랩 산하 육성기업 재직자가 프로젝트 실습 멘토로 참여하여 프로젝트의 현장성과 완성도를 높이고, 취업활동을 적극 지원하고 있다. 신한퓨처스랩은 현재도 취업포털사이트에서 오픈채용관을 상시 운영하고 있으며, 아시아경제가 주관하는 훈련과정 수료생의 경우 사후관리기간 동안에도 지속적으로 안내하고 있다.

프로젝트 데모데이(Demo-day)에는 참여멘토 및 협약기업 담당자가 평가위원으로 참여하여, 훈련생들의 역량을 확인하고 추천을 통해 채용으로 바로 연결가능한 유기적인 시스템으로 운영된다.

지난기수 참여했던 멘토는 최종 프로젝트 발표회 총평에서 “기업의 실제 요구를 잘 반영하여 데이터에서 의미있는 정보를 뽑아냈다는 점에서 프로젝트가 성공적이었다.”라며, 과정 수료생 대상 취업설명회를 따로 요청하여 취업연계를 진행하고 있다.

과정 수료후에는 맞춤형 취업매칭, 추천채용 등 연수생의 취업을 지원하는 사후관리가 6개월간 진행된다. 신한 육성기업 뿐 아니라 다양한 구인기업 디지털 일자리를 안내하고 있으며, 이에 따른 성과가 확산되고 있다.

본 과정의 훈련비는 100% 전액 국비지원이며, 참여훈련생에게는 월 최대 300,000원의 훈련장려금이 지급된다. 내일배움카드를 발급받을 수 있는 20세 이상 청년구직자라면 신청가능하며, 기타 자세한 커리큘럼 및 훈련과정 참여는 직업훈련포털인 HRD-Net 훈련과정 검색 또는 아시아경제 교육센터 홈페이지를 통해 알 수 있다.

