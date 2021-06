구봉산 관광단지 개발사업 추진, ‘더샵 광양베이센트’ 수혜 기대

오는 7월 전남 광양 황금지구에 포스코건설의 ‘더샵 광양베이센트’가 분양 계획인 가운데, 인근 구봉산 관광단지 개발사업의 수혜 단지로 주목받고 있다.

구봉산 관광단지 사업은 총 3,000억원 규모를 투자해 광양시 황금동 산 544-1 일원에 약 190만 7,704㎡(약 57만 7,000평) 규모의 부지를 개발하는 사업으로 고급형 숙박시설, 치유의 숲, 국내 최장 루지, 골프장 등을 갖춘 문화 레저 공간으로 조성될 계획이다. 지난해 광양시가 LF컨소시엄과 협약을 맺고 토지매입을 약 80% 완료한데 이어 올해 5월 토지 추가매입을 위한 행정지원에 적극 나서겠다고 밝히면서 2025년 2월 개장을 목표로 사업을 추진 중이다.

업계 전문가들은 구봉산 관광단지 개발사업이 관광명소로서의 역할은 물론, 인접한 황금지구의 가치를 크게 높일 것으로 분석하고 있다. 약 500여명의 고용창출과 연간 500만명의 관광객들이 방문할 것으로 예상되는 구봉산 관광단지가 개발되면 자연스럽게 바로 인근에 위치한 황금지구의 가치도 높아질 것이라는 분석이다. 특히 일각에서는 관광단지 개발이 진행되면 이곳의 막대한 관광객들을 유치하기 위해 황금지구 내 상업용지의 개발도 보다 빠르게 이뤄져 우수한 주거여건을 갖추게 될 것으로 내다보고 있다.

한 전문가는 “구봉산 관광단지 사업은 상당한 규모를 자랑함에도 불구하고 인근에 관광객들을 수용할 수 있는 상권 형성에 대한 계획이 다소 불투명한 상황”이라며, “바로 인근에 위치한 황금지구의 상업용지 비율이 높은 것은 구봉산 관광단지의 배후 상업지로서 의도한 것이 아닌가 하는 생각이 든다”고 전했다.

구봉산 관광단지 외에도 ‘더샵 광양베이센트’는 인근으로 어린이 테마파크, 광양항~율촌산단 연결도로 사업 등이 계획돼 있으며 포스코 광양제철소 등 인근 산업단지와 가까운 직주근접 단지로서 일찌감치 많은 기대를 불러모으고 있다.

특히 ‘더샵 광양베이센트’는 포스코건설이 제2의 고향이라 할 수 있는 광양에 처음으로 선보이는 더샵 브랜드 단지인 만큼 다양한 특화 아이디어가 적용될 계획이어서 더욱 가치가 높다는 평이다.

우선 이 단지에는 포스코건설의 스마트기술 브랜드 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’이 적용돼 광양 지역의 타 단지와 차별화된 완성도를 갖추게 될 전망이다. 아이큐텍은 사물인터넷(IoT)을 기반한 기술로서 보다 쾌적한 환경을 제공하는 ‘더샵 클린에어 시스템’을 비롯해 음성과 스마트폰으로 조명, 가스 등을 제어하는 편의 시스템, 그리고 단지 내 보안 시스템 등으로 구성된다. 계약자는 기호에 따라 이러한 다양한 기능을 옵션으로 선택할 수 있다.

단지 및 세대의 설계도 돋보인다. 펫 그라운드를 비롯해 고층의 이점을 살린 스카이라운지, 단지 내 물놀이장, 중앙광장 등 다채로운 단지 시설 및 커뮤니티 시설이 조성될 계획이며 더샵만의 외관 특화 디자인으로 단지의 품격을 높였다. 또한 세대 타입별로는 4베이 판상형 구조와 4베이 3면 개방형 구조, 특화세대 등 다양한 중대형 평형을 공급할 계획이며, 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등의 설계를 통해 최적의 주거여건을 제공한다.

전라남도 광양시 황금지구 1-1블록에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 33층, 5개동, 전용면적 84㎡~145㎡의 중대형 타입으로 구성되며 총 727가구 규모로 계획돼 있다.

