제스프리, 건강 습관 돕는 ‘헬시 라이프 챌린지(Healthy Life Challenge)’ 캠페인 진행

- 배우 이미도와 함께 제스프리 키위 섭취로 새로운 건강 습관 제안하는 ‘헬시 라이프 챌린지’ 캠페인 실시

- 영상 시청 후 퀴즈 이벤트 및 인스타그램 이벤트 참여 시 추첨을 통해 총 5,000개의 제스프리 키위팩 포함 다양한 경품 증정

뉴질랜드 프리미엄 키위 브랜드 제스프리가 키위 섭취를 통해 새로운 건강 습관을 제안하는 ‘헬시 라이프 챌린지(Healthy Life Challenge)’ 캠페인을 실시한다고 28일(월) 밝혔다. 이번 캠페인은 건강을 잃게 하는 생활 속 습관을 개선하고 몸과 마음에 활력을 더하는 건강한 습관을 소중한 사람들에게 널리 나누자는 취지로 마련됐다.

제스프리는 유쾌하고 건강한 이미지의 배우 이미도를 이번 헬시 라이프 챌린지 캠페인의 모델로 전격 발탁하고, 6월 28일(월)부터 8월 1일(일)까지 총 5주에 걸쳐 이미도와 함께한 챌린지 영상을 매주 한 개씩 공개한다. 다섯 개의 헬시 라이프 챌린지 영상은 건강하지 않은 생활 습관을 고민하는 사람들에게 뛰어난 맛과 풍부한 영양을 가진 제스프리 키위로 건강을 되찾고 몸과 마음의 활력을 챙기자는 메시지를 전달한다. 각 영상은 매주 월요일에 헬시 라이프 챌린지 캠페인 웹사이트 및 제스프리 공식 인스타그램 채널에 공개될 예정이다.

제스프리는 헬시 라이프 챌린지 캠페인에서 소비자가 참여할 수 있는 두 가지의 통 큰 이벤트도 마련했다. 첫 번째는 퀴즈 이벤트로 매주 새롭게 공개되는 캠페인 영상 시청 후 퀴즈의 정답을 맞히면 추첨을 통해 매주 1천명씩, 총 5천명에게 제스프리 키위 반반팩을 선물로 증정한다. 이번 퀴즈 이벤트에 참여하면 어려운 이웃을 위한 기부에도 자연스럽게 동참할 수 있다. 퀴즈 이벤트 누적 참여자 3만 명 이상을 달성할 경우 제스프리는 전체 참여자를 대표하여 3천만원 상당의 제스프리 키위를 건강소외계층에 기부할 예정이다.

두 번째 이벤트는 인스타그램으로 참여 가능하다. 인스타그램 내 제스프리 AR필터를 사용해 매주 새로운 주제의 헬시 라이프 챌린지에 참여하는 모습을 촬영 후 필수 해시태그와 함께 개인 인스타그램에 업로드하면 된다. 해당 이벤트에 참여 시 추첨을 통해 매주 키위브라더스 피규어(20명)를 증정하고 챌린지 종료 후에는 아이러너 런닝머신(1명), 애플워치 SE(10명), 스타벅스 히비스커스 블렌드 티(100명)을 증정한다.

제스프리 썬골드키위는 풍부한 비타민C(100g당 152mg)를 함유해 하루에 키위 한 알만 먹어도 성인 기준 비타민C 일일 권장 섭취량(100mg)을 충분히 채울 수 있다. 풍부한 비타민C는 면역체계의 정상적 기능을 돕고 신체적·정신적 활력을 높이고 피로감 해소에 도움이 된다. 제스프리 그린키위는 풍부한 식이섬유와 천연 소화 효소인 액티니딘을 함유해 여름철 소화기 건강 개선에 좋다. 그린키위의 식이섬유가 장내 유익균의 프리바이오틱스 역할을 해 전반적 장 건강을 개선하고 변비 증상 완화, 복부 팽만감 감소 및 소화 불량 해소, 과민성 대장 증후군 개선에 효과적이다.

제스프리 인터내셔널 한국 지사 주민혜 이사는 "본격적인 여름 시즌에 나와 내 가족의 건강을 지키고 싶은 많은 분들께 풍부한 영양이 가득 담긴 제스프리 키위를 제안하고 건강한 생활 습관의 중요성을 널리 알리고자 ‘헬시 라이프 챌린지’ 캠페인을 기획하게 됐다"며, "많은 분들이 동참하시길 바라며 몸과 마음의 활력을 채우는 제스프리 키위로 더욱 건강한 여름을 준비하시기 바란다"고 전했다.

