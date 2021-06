기본소득국민운동, 광주남구본부 출범식 기념토론회 개최

기본소득국민운동은 국민 모두에게 최소한의 생존권을 보장해주는 사회 만들기 가치실현 방법을 찾기 위한 첫걸음

기본소득국민운동 광주남구본부(상임대표 임중모)는 광역시 자치구 중 처음으로 지난 25일 오후 6시 30분 광주 남구종합문예회관에서 출범식 및 기념토론회를 개최했다.

금번 기본소득국민운동 광주남구본부 출범식 및 기념토론회는 식전 축하공연에 이어 1부 경과보고와 개회사, 출범행사, 창립선언문낭독, 축사(이형석 국회의원, 김재형 기본소득 광주본부상임대표)와 2부 ‘기본국가를 향한 새시대 청년의 권리와 책임’이라는 주제로 한국직업능력개발원 선임 연구원 박동 박사의 주제발표와 질의응답으로 진행되었다.

기본소득국민운동 광주남구본부는 고문단에 서병연(전, 남구평통회장)외 4인이 선임되었으며, 자문위원에 김춘성 조선대링크플러스사업단장 외 9인, 공동대표 정호권(전 호남대민주동우회장) 등 25명이 참여한다.

기본소득국민운동 창립선언문낭독을 했던 광주남구 대표하는 여성 CEO, 강효경 대표(깐깐한강대표)는 “기본소득국민운동은 노동의 가치를 높이고, 최소한의 생존권이 보장되는 사회를 만들기 위한 운동으로 우리가 아직 가보지 않는 길이기에, 비난하기보다 전 국민 국민소득이라는 가치를 실현하기 위한 방법을 찾는 힘찬 첫걸음이 될 것이다”라고 밝혔다.

라이브커머스, 소비자반응지수를 이용한 SNS온라인마케팅, e-커머스 사업에서 두각을 나타내며2021년 주목받고 있는 여성CEO 강효경 대표(깐깐한 강대표)는 “유아부터 노령자, 노동자부터 경영자, 예체능 작가, 선수부터 감독까지 수직적인 위치가 아닌 국민 한 사람, 한 사람의 가치를 실현을 목표를 하고 있기에, 기본소득국민운동에 공감이 되었다.”라고 전했다.

기본소득국민운동 광주남구본부는 회원 100여명으로 기본소득국민운동 저변확대와 시민참여 운동을 통한 연구와 홍보에 주력할 예정이다.

